Prima pagină » Apărare » Nicușor Dan, după ședința CSAT: România va primi noi capabilități antiaeriene, iar NATO accelerează trimiterea de echipamente

Nicușor Dan, după ședința CSAT: România va primi noi capabilități antiaeriene, iar NATO accelerează trimiterea de echipamente

Președintele afirmă că sistemele dezvoltate prin programele SAFE și cooperarea cu Ucraina vor răspunde unor incidente precum cel provocat de drona rusească de la Galați.
Nicușor Dan critică reacțiile unor lideri politici: „Acum pot vedea românii cine e pro-occidental”
Nicușor Dan critică reacțiile unor lideri politici: „Acum pot vedea românii cine e pro-occidental”
Consulatul Rusiei de la Constanța va fi închis. Anunțul lui Nicușor Dan după drona ruseacă prăbușită la Galați
Consulatul Rusiei de la Constanța va fi închis. Anunțul lui Nicușor Dan după drona ruseacă prăbușită la Galați
Nicușor Dan anunță măsuri după CSAT: consulul Rusiei la Constanța, declarat persona non grata în urma incidentului de la Galați
Nicușor Dan anunță măsuri după CSAT: consulul Rusiei la Constanța, declarat persona non grata în urma incidentului de la Galați
Bolojan, la Chișinău: Reforma unirii localităților aduce servicii mai bune și costuri mai mici
Bolojan, la Chișinău: Reforma unirii localităților aduce servicii mai bune și costuri mai mici
Bolojan anunță primele măsuri luate de România după prăbușirea dronei rusești la Galați
Bolojan anunță primele măsuri luate de România după prăbușirea dronei rusești la Galați
Oana Antipa
29 mai 2026, 14:48, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) că România își consolidează capacitățile de apărare antiaeriană în contextul incidentului în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Șeful statului a precizat că România participă la programul european SAFE, care include o componentă importantă destinată dezvoltării și achiziției de sisteme antiaeriene.

„Vreau să vă informez că, în cadrul SAFE, avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acest tip de evenimente”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, contractele urmează să fie semnate în perioada imediat următoare.

„Contractele se semnează zilele astea și livrare o să avem într-un an sau doi”, a spus acesta.

Cooperare cu Ucraina pentru producția de drone

Nicușor Dan a amintit și parteneriatul semnat recent cu Ucraina privind producția comună de drone.

„Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina semnat în urmă cu trei luni pe producția comună de drone”, a afirmat președintele.

El a precizat că programul SAFE și cooperarea cu Ucraina au elemente comune în domeniul dezvoltării tehnologiilor de apărare.

Parteneriat cu SUA și Marea Britanie

Șeful statului a anunțat că România participă și la un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pentru accelerarea producției și testării de drone și sisteme antidronă.

„Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident antidrone”, a declarat Nicușor Dan.

Echipamente NATO vor ajunge mai rapid în România

Până la livrarea noilor sisteme, România beneficiază de sprijin din partea aliaților.

Președintele a precizat că există acorduri bilaterale și mecanisme NATO prin care echipamente de apărare sunt deja dislocate sau urmează să fie trimise în România.

„Până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri și bilaterale și în cadrul NATO cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România. Unele au venit, altele urmează să vină”, a afirmat el.

Nicușor Dan a declarat că a discutat acest subiect și cu secretarul general al NATO.

„În discuția pe care am avut-o cu secretarul general NATO am insistat pentru urgentare și am fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România”, a spus președintele.

Declarațiile au fost făcute după ședința CSAT convocată în urma incidentului produs la Galați, unde o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a lovit un bloc de locuințe, provocând rănirea a două persoane.

Recomandarea video

„M-am speriat. Mi-a fost frică. Nu știam ce se întâmplă” | Reportaj de la Galați după explozia unei drone rusești
G4Media
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
GSP.ro
Europarlamentarul Rareș Bogdan nu crede în coincidențe. „Incidentul nu este o întâmplare, o dronă scăpată de sub control, rătăcită. Nu există așa ceva” / „România trebuie să aibă un guvern valid cât mai repede”
Gandul
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie 2026
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Dosarul mitei electorale la AUR, deschis în 2023, e tot la Parchet. ONG-ul „medical” asociat cu partidul are sediul într-un fost restaurant, laolaltă cu firmele unui consilier local de la sectorul 3
Libertatea
Se schimbă taloanele de pensie în România! Ce vor apărea pe documentele pensionarilor din 2027
CSID
Mașinile la care românii visau în anii `90: Oltcit, Cielo, Tico sau Matiz. Ce dotări aveau și cât costă ele astăzi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia