Nicușor Dan, după ședința CSAT: România va primi noi capabilități antiaeriene, iar NATO accelerează trimiterea de echipamente

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) că România își consolidează capacitățile de apărare antiaeriană în contextul incidentului în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Șeful statului a precizat că România participă la programul european SAFE, care include o componentă importantă destinată dezvoltării și achiziției de sisteme antiaeriene.

„Vreau să vă informez că, în cadrul SAFE, avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acest tip de evenimente”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, contractele urmează să fie semnate în perioada imediat următoare.

„Contractele se semnează zilele astea și livrare o să avem într-un an sau doi”, a spus acesta.

Cooperare cu Ucraina pentru producția de drone

Nicușor Dan a amintit și parteneriatul semnat recent cu Ucraina privind producția comună de drone.

„Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina semnat în urmă cu trei luni pe producția comună de drone”, a afirmat președintele.

El a precizat că programul SAFE și cooperarea cu Ucraina au elemente comune în domeniul dezvoltării tehnologiilor de apărare.

Parteneriat cu SUA și Marea Britanie

Șeful statului a anunțat că România participă și la un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pentru accelerarea producției și testării de drone și sisteme antidronă.

„Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident antidrone”, a declarat Nicușor Dan.

Echipamente NATO vor ajunge mai rapid în România

Până la livrarea noilor sisteme, România beneficiază de sprijin din partea aliaților.

Președintele a precizat că există acorduri bilaterale și mecanisme NATO prin care echipamente de apărare sunt deja dislocate sau urmează să fie trimise în România.

„Până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri și bilaterale și în cadrul NATO cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România. Unele au venit, altele urmează să vină”, a afirmat el.

Nicușor Dan a declarat că a discutat acest subiect și cu secretarul general al NATO.

„În discuția pe care am avut-o cu secretarul general NATO am insistat pentru urgentare și am fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România”, a spus președintele.

Declarațiile au fost făcute după ședința CSAT convocată în urma incidentului produs la Galați, unde o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și a lovit un bloc de locuințe, provocând rănirea a două persoane.