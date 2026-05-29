Nicușor Dan critică reacțiile unor lideri politici: „Acum pot vedea românii cine e pro-occidental”

„Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia față de acest incident. Acum cetățenii români pot să vadă cine e pro-occidental, cine mimează pro-occidentalismul”, a declarat șeful statului.

Acesta a precizat că este vorba despre o dronă de tip Geran-2, lansată din Rusia, a cărei traiectorie este cunoscută de autorități.

„Am avut o dronă rusă, Geran-2, plecată din Rusia. Cunoaștem traiectoria, știm pe unde a trecut prin Ucraina și pe unde a intrat în România. A făcut parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a explicat Nicușor Dan.

În același timp, președintele a mulțumit partenerilor internaționali pentru reacția rapidă și solidaritatea arătată.

„Vreau să mulțumesc pentru solidaritatea partenerilor, manifestată atât individual, cât și în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană și din NATO. Asta dovedește că există o solidaritate și o unitate euroatlantică”, a subliniat acesta.