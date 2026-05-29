UPDATE: O dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe în Galați | Consulatul Rusiei de la Constanța va fi închis. Anunțul lui Nicușor Dan | Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE | IMAGINI ÎN PREMIERĂ

O dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar două persoane cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale la fața locului.

UPTADE Consulatul Rusiei de la Constanța va fi închis. Anunțul lui Nicușor Dan

Consulatul Rusiei la Constanța va fi închis, iar consulul general va fi declarat Persona non grata, ca răspuns la drona rusească prăbușită la Galați, a anunțat președintele Nicușor Dan.

„Întreaga resposabilitate revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat Persona non grata, iar Consulatul general se va închide”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a spus că drona care a ajuns pe teritoriul României a fost o dronă rusească Geran-2.

„Cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a precizat Nicușor Dan.

Șeful statului a criticat și „iresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români” care, spune el, încearcă să scuze Rusia în legătură cu acest incident.

UPDATE Zelenski: Ucraina este pregătită să sprijine România

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că țara sa este pregătită să sprijine România „în orice mod necesar” după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul ucrainean a transmis urări de însănătoșire grabnică persoanelor rănite în urma atacului.

UPDATE Ședința CSAT convocată după incidentul de la Galați s-a încheiat

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a încheiat după aproximativ două ore și jumătate.

Președintele Nicușor Dan va susține declarații de presă la ora 14.30.

UPDATE Ultimele noutăți despre victimele dronei care a lovit un bloc din orașul Galați

Conform ultimelor informații, starea celor două victime este stabilă. Imediat după producerea incidentului, persoanele rănite au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Victimele au ajuns la spitale diferite. Adolescentul a fost transportat Spitalul de Urgență pentru Copii din Galați, în timp ce mama lui a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgență din oraș.

Femeia are 53 de ani și în urma impactului a fost rănită la picioare. Ea are arsuri de gradele 1 și 2. Femeia se află în secția de Chirurgie Plastică și Arși a celui mai mare spital din Galați.

Adolescentul are răni superficiale și primește îngrijiri medicale de la specialiștii Spitalului de Copii.

UPDATE Ședința CSAT a început. Ilie Bolojan nu participă

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a început vineri, la ora 11:00, la Palatul Cotroceni. (DETALII AICI!)

Premierul interimar Ilie Bolojan, membru al CSAT, nu participă la ședință, fiind la Chișinău.

Bolojan a delegat atribuțiile și l-a desemnat pe Radu Miruță, ministrul Apărării, să îl înlocuiască la ședința CSAT.

UPDATE Prima reacție a SUA după incidentul de la Galați

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, condamnă incursiunea dronei rusești în România și transmite sprijin pentru persoanele rănite în urma atacului.

„Suntem alături de aliatul nostru NATO, România, și condamnăm această incursiune iresponsabilă pe teritoriul său”, a scris Whitaker într-un mesaj publicat pe platforma X.

UPDATE Miruță: „Nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari”

Ministrul interimar Apărării, Radu Miruță, a lămurit, într-un mesaj pe Facebook, că drona nu a putut fi doborâtă de Armata României, pentru că țintirea acesteia ar fi putut cauza pagube mari în municipiul Galați.

„Da, era o dronă Geran 2. Da, a fost descoperită și urmărită pe radarul nou instalat în zona Galați, după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizație de tragere. Da, în cele 4 minute cât s-a aflat în spațiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galați ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României și să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina, iar România sa fie considerată parte în conflict”, a scris Miruță.

UPDATE România îl convoacă pe ambasadorul Rusiei

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat convocarea ambasadorului Rusiei la sediul MAE, după ce autoritățile române au confirmat că drona prăbușită pe un bloc din Galați este de proveniență rusească.

„Siguranța României este prioritatea noastră absolută. Avem confirmarea MApN că drona care s-a prăbușit pe o clădire rezidențială din Galați este de proveniență rusească. Decizia a fost luată în urma incidentului de o gravitate majoră și îi vom comunica oficial efectele pe care această lipsă de responsabilitate a Federației Ruse le va atrage asupra relației diplomatice dintre țările noastre și pașii următori la nivelul european privind pachetele de sancțiuni”, transmite Țoiu.

UPDATE Dosar penal pentru drona rusească prăbușită într-un bloc din Galați

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis dosar penal după explozia dronei rusești. Se cercetează tentativă de omor calificat, distrugere și încălcarea Codului aerian.

Drona militară de proveniență rusească s-a prăbușit pe blocul de locuințe. A explodat în jurul orei 01:50.

Explozia a distrus un apartament de la etajul 10 și a cauzat leziuni traumatice celor două persoane care se aflau înăuntru.

UPDATE Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT după drona rusească prăbușită la Galați

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru vineri la ora 11.00 ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării după ce o dronă a căzut pe un bloc de locuințe din Galați.

„Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură — la nivel național, aliat și internațional. Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse”, a spus președintele Nicușor Dan.

UPDATE Prima reacție a lui Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați reprezintă „o nouă violare a spațiului aerian” și spune că răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării.

„Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic. Condamn fără rezervă aceste acțiuni grave și cer ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora”, a afirmat Bolojan.

UPDATE Secretariatul General al NATO se află în contact cu autoritățile române

După drona rusească explodată într-un bloc de locuințe din Galați, purtătoare de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat, pe X, că Secretariatul General al NATO se află în contact cu autoritățile române.

„În această dimineață, un bloc de locuințe din România a fost lovit de o dronă, în contextul în care Rusia a atacat infrastructura ucraineană din apropierea frontierei. Secretariatul General al NATO se află în contact cu autoritățile române”, se arată în mesajul publicat, vineri dimineață, de Allison Hart.

UPDATE MAE: Escaladare gravă și iresponsabilă din partea Rusiei

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că prăbușirea unei drone implicate în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina, la Galați, reprezintă „o escaladare gravă și iresponsabilă” din partea Federației Ruse.

MAE precizează că România va lua măsurile diplomatice necesare ca răspuns la „această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian”.

Potrivit ministerului, România a informat aliații și secretarul general al NATO cu privire la circumstanțele incidentului și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități anti-dronă în România.

MAE mai afirmă că Federația Rusă „poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și iresponsabile” și că România va acționa „cu fermitate maximă” pentru creșterea presiunii internaționale asupra Moscovei, în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului.

UPDATE Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență. Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă la acest moment nu sunt persoane relocate. DSU precizează că pentru siguranța cetățenilor, forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului și continuă verificările.

UPDATE Două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol

MApN anunță că atacurile rusești au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Drona care a pătruns pe teritoriul național a fost urmărită de sistemele radar până în zona municipiului Galați.

În timpul alertei, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat la ora 01.19 din Baza 86 Aeriană de la Fetești. Acestea au fost sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române. Potrivit MApN, piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei.

UPDATE: 70 de persoane evacuate

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că din cercetările efectuate de specialiștii SRI de la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat. Nu se impune evacuarea celorlalte scări ale imobilului. Totalul persoanelor evacuate/autoevacuate este de aproximativ 70.

Două persoane care prezintă escoriații primesc îngrijiri medicale la fața locului. Până la acest moment, nu au fost identificate alte drone. Incendiul a fost lichidat. De asemenea, echipa de cercetare, specializată în explozii, formată din polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național de Criminalistică, din cadrul IGPR, este în drum spre locul intervenției.

Știrea inițială:

La fața locului intervin echipaje ale ISU, SMURD, Serviciului Județean de Ambulanță și Poliției pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor.

Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale. Cauzele exacte ale producerii incidentului și natura obiectului implicat sunt în curs de stabilire.

„În urmă cu puțin timp, în municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat”, a transmis ISU Galați.

SAJ Galați a confirmat în urmă cu puțin timp, pentru Viața liberă, faptul că două persoane au nevoie de îngrijiri de medicale.

Conform directorului SAJ Galați, Daniela Enciu, este vorba despre o femeie cu arsuri de gradul I și de un băiat de 14 ani, care ar fi suferit un atac de panică. Ambii primesc îngrijiri medicale și vor fi transportați la spital