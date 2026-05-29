Sistemul de achiziționare a rovinietei și peajului este indisponibil din cauza unor probleme tehnice

Potrivit CNAIR, rovinieta și peajul nu pot fi cumpărate momentan prin niciuna dintre metodele disponibile pentru utilizatorii infrastructurii rutiere, inclusiv prin SMS, platforme online sau benzinării.

Echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a problemelor apărute, iar reluarea serviciilor va fi anunțatăimediat ce problema tehnică va fi remediată, transmite compania.

CNAIR le reamintește șoferilor că, în cazul în care nu au putut achiziționa rovinieta înainte de începerea călătoriei, aceasta poate fi cumpărată până la ora 24:00 a zilei respective.

În cazul peajului, plata poate fi efectuată până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.