Prima pagină » Știrile zilei » Rovinieta și taxa de pod pot fi afectate în această seară. Anunț important pentru șoferi

Rovinieta și taxa de pod pot fi afectate în această seară. Anunț important pentru șoferi

Șoferii care circulă pe drumurile naționale și autostrăzi trebuie să știe că emiterea rovinietei și plata peajului ar putea întâmpina probleme timp de mai multe ore, din cauza unor lucrări tehnice anunțate de autorități.
Rovinieta și taxa de pod pot fi afectate în această seară. Anunț important pentru șoferi
FOTO - Caracter ilustrativ: Promotor
Mădălina Dinu
22 mai 2026, 16:50, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

CNAIR anunță că, în data de 22 mai 2026, în intervalul orar 17:00 – 00:30, serviciile utilizate pentru verificarea datelor legate de permise și înmatriculări vor funcționa cu întreruperi.

Problemele apar în contextul unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice realizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, instituție aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Din acest motiv, sistemul informatic prin care sunt emise și gestionate rovinietele și peajele poate funcționa mai greu, iar unele servicii ar putea deveni temporar indisponibile pe durata intervenției.

Ce trebuie să știe șoferii

Autoritățile le reamintesc conducătorilor auto că rovinieta poate fi cumpărată până la ora 24:00 a zilei în care circulă pe rețeaua rutieră națională.

În ceea ce privește taxa de pod, aceasta poate fi achitată cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.

Reprezentanții CNAIR recomandă șoferilor să țină cont de aceste intervale pentru a evita eventuale sancțiuni.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Ilie Bolojan a cedat nervos într-o conferință de presă. S-a răstit la jurnaliști, s-a enervat și în cele din urmă s-a ridicat și a plecat
Gandul
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
O avocată povestește cum a căzut în gol cu liftul la DIICOT alături de alți opt colegi: „Se zguduia violent, s-a stins lumina și s-a terminat și eroismul”
Libertatea
Medicii i-au spus că are sindrom de intestin iritabil, dar suferea de o formă rară de cancer. Chinul prin care a trecut o tânără de 22 de ani. „Trebuie să insistați până sunteți luați în serios”
CSID
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia