Rovinieta și taxa de pod pot fi afectate în această seară. Anunț important pentru șoferi

CNAIR anunță că, în data de 22 mai 2026, în intervalul orar 17:00 – 00:30, serviciile utilizate pentru verificarea datelor legate de permise și înmatriculări vor funcționa cu întreruperi.

Problemele apar în contextul unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice realizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, instituție aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Din acest motiv, sistemul informatic prin care sunt emise și gestionate rovinietele și peajele poate funcționa mai greu, iar unele servicii ar putea deveni temporar indisponibile pe durata intervenției.

Ce trebuie să știe șoferii

Autoritățile le reamintesc conducătorilor auto că rovinieta poate fi cumpărată până la ora 24:00 a zilei în care circulă pe rețeaua rutieră națională.

În ceea ce privește taxa de pod, aceasta poate fi achitată cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.

Reprezentanții CNAIR recomandă șoferilor să țină cont de aceste intervale pentru a evita eventuale sancțiuni.