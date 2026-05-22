Prima pagină » Social » Imagini revoltătoare pe Clisura Dunării. DN57, invadat de saci cu gunoi pe una dintre cele mai turistice rute

Una dintre cele mai spectaculoase zone turistice din România, Clisura Dunării, este afectată de un fenomen tot mai grav: gunoaie abandonate pe marginea drumului și în parcări, chiar în zone intens circulate de turiști.
Mădălina Dinu
22 mai 2026, 17:25
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atrage atenția asupra unei situații îngrijorătoare semnalate pe DN57, între Orșova și Eșelnița. Imaginile surprinse în zonă arată zeci de saci cu deșeuri menajere abandonați în parcări și pe marginea drumului.

Sectorul Orșova – Eșelnița – Dubova este unul dintre cele mai frecventate trasee turistice din România, fiind parcurs zilnic de zeci sau chiar sute de persoane atrase de peisajele spectaculoase ale Clisurii Dunării.

Autoritățile spun că nu este acceptabil ca turiștii să fie întâmpinați de grămezi de gunoaie și parcări transformate în depozite improvizate de deșeuri.

Avertisment pentru cei care aruncă deșeuri

CNAIR subliniază că tomberoanele din parcări sunt destinate exclusiv deșeurilor ocazionale generate de participanții la trafic, cum ar fi ambalaje sau pahare de cafea, și nu gunoiului provenit din gospodării, pensiuni sau case de vacanță.

Din acest motiv, în aceste spații nu sunt amplasate containere mari pentru deșeuri menajere.

Situația este agravată de faptul că, în multe cazuri, sacii cu gunoi sunt abandonați direct pe marginea parcărilor sau în zonele verzi din apropiere.

Există suspiciuni că o parte dintre aceste deșeuri provin de la proprietăți din zonă, inclusiv unități turistice, care ar încerca să evite costurile colectării legale. Aceste aspecte urmează să fie verificate de autoritățile competente.

Intervenții frecvente ale angajaților CNAIR

Reprezentanții companiei precizează că echipele de intervenție ajung să strângă gunoaiele de cel puțin două ori pe săptămână, uneori chiar de trei ori, doar pe acest sector de drum.

În aceste condiții, personalul care ar trebui să se ocupe de întreținerea și siguranța rutieră este nevoit să aloce timp constant pentru curățenie.

Autoritățile fac apel la responsabilitate și respect față de natură, față de această zonă turistică și față de cei care se ocupă de întreținerea infrastructurii rutiere.

 

 

 

