Prima pagină » Social » Cel puțin 5 elevi de la British School of Bucharest, la spital după mâncarea expirată de la școală

Cel puțin 5 elevi de la British School of Bucharest, la spital după mâncarea expirată de la școală

În ultima lună, cel puțin 5 elevi de la British School of Bucharest au ajuns la spital cu probleme digestive. Unul dintre copiii unui om de afaceri a ajuns la ATI. Părinții dau vina pe mâncarea stricată de la școala de top din Ilfov, acolo unde inspectorii ANSVSA au găsit alimente expirate.
Cel puțin 5 elevi de la British School of Bucharest, la spital după mâncarea expirată de la școală
ANSVSA
Laura Buciu
22 mai 2026, 17:18, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Inspectorii ANSVSA au găsit 60 de kilograme de alimente expirate la cantina British School of Bucharest, inclusiv pește cu termenul depășit din 2025.

Alimentele expirate erau utilizate pentru prepararea hranei destinate elevilor și copiilor de grădiniță.

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Gândul, copilul unui cunoscut om de afaceri din România a fost internat la Terapie Intensivă din cauza problemelor digestive.

Copiii vin cu pachețel de acasă la școala privată

Vineri dimineață, în fața școlii, părinții păreau foarte revoltați, iar puțini dintre ei s-au încumetat să comenteze acest caz.

„Foarte bine că au venit cei de la ANSVSA. Asta înseamnă că își fac treaba. Școala ne-a comunicat faptul că au avut probleme, și de azi au un alt furnizor pentru mâncare (…) știu că au fost copii internați, au avut probleme. Astăzi le-am făcut mâncare și le aduc mâncare de acasă, deocamdată. Era mai ușor cu mâncarea de aici”, spune unul dintre părinții care are copilul la școala privată din Ilfov.

Activitatea a fost suspendată

Au fost constatate nereguli privind trasabilitatea alimentelor, lipsa documentelor de proveniență, nerespectarea lanțului frigorific și condiții necorespunzătoare de igienă în spațiile de preparare și depozitare.

Autoritatea Națională Sanitară Venerinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat o amendă de 27.000 de lei și a dispus retragerea din consum și incinerarea tuturor produselor considerate periculoase.

Totodată, activitatea cantinei și a laboratorului de patiserie a fost suspendată pentru 30 de zile.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Ilie Bolojan a cedat nervos într-o conferință de presă. S-a răstit la jurnaliști, s-a enervat și în cele din urmă s-a ridicat și a plecat
Gandul
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
O avocată povestește cum a căzut în gol cu liftul la DIICOT alături de alți opt colegi: „Se zguduia violent, s-a stins lumina și s-a terminat și eroismul”
Libertatea
Medicii i-au spus că are sindrom de intestin iritabil, dar suferea de o formă rară de cancer. Chinul prin care a trecut o tânără de 22 de ani. „Trebuie să insistați până sunteți luați în serios”
CSID
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia