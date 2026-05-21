Scandal la cantina unei școli private de top din București: 60 kg de alimente expirate, unele de anul trecut

Inspectorii ANSVSA au găsit 60 de kilograme de alimente expirate la cantina British School of Bucharest, inclusiv pește cu termenul depășit din 2025. Cantina a fost suspendată 30 de zile, amenda maximă aplicată.
Sursa foto: Facebook/Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Oana Antipa
21 mai 2026, 17:23, Social
Alimentele expirate erau utilizate pentru prepararea hranei destinate elevilor și copiilor de grădiniță.

De asemenea, au fost constatate nereguli privind trasabilitatea alimentelor, lipsa documentelor de proveniență, nerespectarea lanțului frigorific și condiții necorespunzătoare de igienă în spațiile de preparare și depozitare.

Autoritatea Națională Sanitară Venerinară și pentru Siguranța Alimentelor a aplicat o amendă de 27.000 de lei și a dispus retragerea din consum și incinerarea tuturor produselor considerate periculoase.

Totodată, activitatea cantinei și a laboratorului de patiserie a fost suspendată pentru 30 de zile.

„Nu acceptăm niciun compromis atunci când în joc este sănătatea copiilor noștri. Siguranța alimentară este o obligație absolută, nu o opțiune. Unitatea care nu înțelege acest lucru rămâne închisă”, a declarant dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Instituția a anunțat că va intensifica verificările în unitățile de învățământ de stat și private din întreaga țară.

