Pacientul cu hantavirus de la Arad a fost externat. S-a vindecat

Simina Roz, purtătorul de Cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, a declarat, că bărbatul internat cu hantavirus a fost externat. Potrivit purtătoarei de cuvânt, bărbatul a fost tratat cu succes și s-a recuperat de pe urma bolii.