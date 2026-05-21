Pacientul cu hantavirus de la Arad a fost externat. S-a vindecat

Simina Roz, purtătorul de Cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, a declarat, că bărbatul internat cu hantavirus a fost externat. Potrivit purtătoarei de cuvânt, bărbatul a fost tratat cu succes și s-a recuperat de pe urma bolii.
Sursă: scj arad.ro
Daiana Rob
21 mai 2026, 16:16
Acesta a fost infectat cu una dintre tulpinile de hantavirus existente în România. Pentru aceste tulpini nu au fost înregistrate cazuri de transmitere de la om la om, doar cazuri de transmitere de la rozătoare la om, potrivit Aradon. 
Bărbatul a fost externat, joi, după ce a urmat tratamentul medical. Acesta s-a vindecat.
Bărbatul a fost internat la spital în data de 8 mai. Acesta s-a prezentat la unitatea UPU a spitalului cu stări de febră, fiind ulterior confirmat cu hantavirus. Acesta s-ar fi infectat cu virusul, fiind internat la Spitalul de Psihiatrie Ștei, din județul Bihor. 
Reamintim că luni, în urma unei inspecții la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, Ministerul Sănătății a anunțat că 8 pacienți care au intrat în contact cu acesta au fost puși în carantină pentru o perioadă de 21 de zile.

