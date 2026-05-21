Prima pagină » Social » Radu Raul Dorobanțu, ISCIR: Nu au funcționat frânele de siguranță. Liftul a căzut de la etajul 4

Potrivit inspectorului șef al ISCIR București, Radu Raul Dorobanțu, liftul a făcut în gol 4-5 etaje, adică în jur de 10-12 metri, cu aproximație. Într-o declarație de presă la Ministerul Transporturilor, acesta a explicat în fața jurnaliștilor cum s-a petrecut incidentul.
Sursă foto: captură ecran YouTube / Euronews
Daiana Rob
21 mai 2026, 15:26, Social
„Din ce știu, a căzut de la etajul 4 și se pare că nu au funcționat frânele de siguranță, tamburii aceia. Trebuie făcută o expertiză să vedem mai exact”, a declarat Radu Raul Dorobanțu, Inspectorul Șef al ISCIR București.

„A căzut în puțul liftului la subsol și s-a oprit în tamburul de siguranță. E un tambur ca la de tren, dacă ați faceți o idee, care oprește liftul”, a declarat Dorobanțu, referindu-se la la arcurile masive situate în camera liftului la subsol, care au rolul de a opri un lift în cazul în care sistemele de frânare nu funcționează.

Acesta a precizat că ISCIR va da publicității un raport, în urma cercetărilor.

Potrivit inspectorului, ultima verificare a liftului s-a desfășurat în 9 aprilie 2026. Cu toate, Dorobanțu spune că verificarea tehnică nu se face de către ISCIR, ci de către CNCIR, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune.

ISCIR-ul când se montează un lift sau se repară, se face o verificare tehnică de către cei de la CNICIR, care vin la ISCIR cu o fișă, pe care ISCIR-ul o aprobă dacă se îndeplinesc toate condițiile. Acesta a fost făcută. Mai demult, nu știu ce vă spun exact când, dar ultima verificare tehnică, care este periodică, e făcută pe 9 aprilie anul acesta, de către CNICIR”, a declarat Dorobanțu. 

Dorobanțu acuză că responsabilul cu verificarea tehnică nu a semnalat defecțiunile apărute

Angajații ministerului Transporturilor care lucrau în clădirea Palatului CFR au acuzat că liftul, care funcționa, scotea zgomote zilele trecute. Cu toate acestea, Inspectorul Șef ISCIR București acuză că responsabilul cu verificarea tehnică nu a semnalat defecțiunile apărute.

„Ideea este că întreținătorii liftului și persoana desemnată care se ocupă aici, se numește responsabil cu verificarea tehnică, are obligația la fiecare incident de a anunțat ISCIR. Incidentul nu a fost anunțat, din păcate, deci nu știm să vă spunem mai multe detalii”, a declarat Dorobanțu. 

Acesta a spus că în cazul în care o persoană este blocată în lift, se anunță. În general, când sunt astfel de cazuri în care se blochează o persoană în lift sau așa, de obicei anunță. Nu de fiecare dată, dar anunță. Și atunci venim și facem un control și venim să facem vorba”, a declarat Dorobanțu. 

Luni, un lift a căzut de la etajul 7

Acesta a vorbit și despre incidentul de luni, în cadrul căruia mai multe persoane în lift au căzut în gol de la etajul 7. Atunci, liftul s-a oprit între parter și mezanim, etaj mai scurt situat între parter și etajul 1.

„A avut loc un incident asemănător, atunci a căzut de la etajul 7, dar atunci au funcționat frânele de siguranță, s-au împănat și liftul s-a oprit în siguranță undeva atât, așa, între parter și mezanim”, a declarat inspectorul șef al ISCIR București, Dorobanțu. 

Declarațiile au fost date după ce, un lift a căzut în gol în clădirea Palatului CFR din subordinea Ministerului Transporturilor. În cadrul incidentului, 5 persoane se aflau în lift, dintre care două, un bărbat și o femeie, au fost duse la spital.

