Când se taie vița de vie: ce se întâmplă dacă nu o tai și la ce sunt buni lăstarii pliviți

Dacă te-ai întrebat vreodată de ce în unele cazuri vița de vie este plină de struguri, iar altele abia produc, răspunsul este simplu: tăierea corectă, făcută la timp.

De ce este esențială tăierea viței de vie

În timpul iernii, vița de vie intră în repaus vegetativ. Este perioada în care planta nu mai crește, ci își păstrează energia în rădăcini și în lemnul matur. Acesta este momentul ideal pentru intervenție, deoarece orice tăiere făcută acum va ghida dezvoltarea din primăvară.

Fără această lucrare, vița crește haotic, se îndesește și ajunge să consume energie inutil. În loc să producă struguri, planta își „hrănește” propriul volum de frunze și lăstari. În plus, lipsa aerisirii favorizează apariția bolilor.

Un aspect important pe care mulți îl ignoră: strugurii cresc doar pe lemn de un an. Asta înseamnă că, dacă nu elimini lemnul vechi și nu stimulezi formarea de coarde noi, producția va scădea de la an la an.

Când se taie vița de vie

Momentul tăierii nu este ales la întâmplare. Există două etape importante, dar una dintre ele face diferența decisivă.

Tăierea principală (în termeni populari se numește copilit sau plivit) se face iarna, din noiembrie până în martie, atunci când planta este complet în repaus. Este etapa în care se formează structura butucului și se decide practic producția anului următor.

În completare, există și tăierile în verde, realizate primăvara și vara. Acestea nu sunt la fel de drastice, dar ajută la corectarea creșterii, eliminarea lăstarilor inutili și aerisirea plantei.

Important este să eviți extremele: dacă tai prea devreme, vița poate fi afectată de îngheț, iar dacă întârzii prea mult, există riscul pierderii de sevă, ceea ce slăbește planta.

Cum recunoști ce trebuie păstrat și ce trebuie eliminat

La început, tăierea poate părea complicată, mai ales din cauza termenilor specifici. În realitate, logica este simplă: păstrezi ce produce și elimini ce consumă inutil resurse.

Cepul, de exemplu, este o coardă scurtă, lăsată special pentru regenerare, în timp ce coarda de rod este cea care va face efectiv struguri. Împreună, acestea formează veriga de rod, element esențial pentru echilibrul plantei.

Pe de altă parte, coardele subțiri, uscate sau poziționate greșit trebuie eliminate. La fel și lemnul bătrân, care nu mai contribuie la producție.

Reguli simple care fac diferența

Chiar dacă pare o muncă migăloasă, câteva reguli de bază te pot ajuta să faci tăierea corect:

taie oblic, la aproximativ 45 de grade

lasă o distanță mică față de mugure (1-2 cm)

păstrează doar coarde sănătoase și bine dezvoltate

Respectarea acestor detalii ajută planta să se refacă rapid și să producă eficient.

Ce se întâmplă dacă nu tai vița de vie

O viță netăiată nu înseamnă o viță „mai bogată”, ci dimpotrivă. În timp, aceasta devine aglomerată, greu de controlat și tot mai puțin productivă. Strugurii vor fi mai mici, mai rari și de calitate slabă.

În plus, lipsa tăierii favorizează apariția bolilor și a dăunătorilor, deoarece aerul nu mai circulă corect printre coarde.

Tăierea viței de vie nu este doar o lucrare de întreținere, ci un gest care influențează direct recolta. Odată ce înțelegi când și cum să intervii, lucrurile devin mult mai simple. Iar rezultatul se vede rapid: o plantă sănătoasă, echilibrată și plină de struguri gustoși.

La ce sunt buni lăstarii de viță de vie

Lăstarii uscați rezultați din tăierea viței de vie (cunoscuți și sub numele de coarde) sunt excelenți pentru foc (sursă de căldură cu aromă deosebită), afumarea cărnii, compost sau diverse proiecte creative și de grădinărit.

1. Combustibil pentru încălzire și gătit

Gratar și afumare: Lemnul de viță de vie are o putere calorică excelentă și arde curat. Fumul oferă o aromă fină și unică, fiind foarte căutat pentru afumarea cărnii (pește, porc, pui) și prepararea la grătar.

Sursă pentru sobă: Dacă sunt uscați corespunzător, aceștia pot fi folosiți ca lemn de foc pentru aprinderea focului sau pentru a menține o flacără vie în sobele din gospodărie.



2. Mulci și Compost

Tocarea pentru sol: Trecute printr-un tocător de crengi, resturile de viță de vie devin un mulci organic excelent. Acesta protejează solul de buruieni, menține umiditatea în rădăcini și, în timp, se transformă într-un compost bogat.



3. Decorațiuni și Meșteșuguri

Coronițe și suporturi: Datorită flexibilității lor, lăstarii tineri pot fi împletiți cu ușurință pentru a realiza coronițe decorative (pentru uși sau mese), suporturi pentru plante cățărătoare și diverse aranjamente rustice.



4. Sprijin în Grădină

Araci naturali: Lăstarii mai groși și drepți pot fi curățați și folosiți pe post de araci pentru susținerea legumelor (roșii, fasole, mazăre) în grădină.



Atenție, însă, la boli! Dacă lăstarii au fost atacați de boli precum mana viței de vie, făinarea sau putregaiul, este recomandat să nu îi folosiți pentru compost sau ca araci pentru alte culturi, ci să îi ardeți pentru a preveni răspândirea sporilor, potrivit miculmeseriaș.ro.