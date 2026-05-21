MAE a confirmat decesul uneia dintre româncele dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat joi că autoritățile germane au confirmat decesul uneia dintre cele două românce date dispărute după prăbușirea unei clădiri în localitatea Görlitz, din Germania.
Iulian Moşneagu
21 mai 2026, 14:44, Social
„Ministerul Afacerilor Externe precizează că astăzi, 21 mai 2026, autoritățile germane au confirmat decesul unuia dintre cetățenii români”, a anunțat MAE într-un comunicat.

MAE a transmis condoleanțe familiei îndoliate.

„Reprezentanții Ambasadei României la Berlin sunt în contact cu familia persoanei decedate și sunt pregătiți să acorde asistență consulară specifică”, se arată în comunicat.

Incidentul a avut loc luni seară, în landul Saxonia, aproape de granița cu Polonia. Clădirea avea apartamente de închiriat și spații de cazare pentru turiști.

Potrivit dpa, trupul unei turiste românce de 25 de ani a fost găsit miercuri seară, în jurul orei 22:30, sub dărâmături. Câinii de căutare au indicat zona în care se afla femeia, iar echipele de intervenție au găsit trupul neînsuflețit.

O altă româncă este în continuare dispărută

Căutările continuă pentru alte două persoane: o altă româncă, în vârstă de 26 de ani, și un bărbat de 48 de ani cu cetățenie bulgară și germană.

„Operațiunea de căutare și salvare continuă. MAE va comunica informații suplimentare cu privire la acest caz, în măsură ce acestea vor fi disponibile”, a transmis ministerul.

Cauza prăbușirii nu a fost încă stabilită. Primarul orașului Görlitz, Octavian Ursu, a spus că incidentul pare să fi fost provocat de o explozie de gaz.

