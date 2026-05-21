Scandal în Germania: Guvernul vrea să crească vârsta de pensionare la 70 de ani

Conform unui raport, comisia de experți numită de Guvern și însărcinată cu reformarea sistemului legal de asigurări de pensii din Germania intenționează să recomande creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani.

Limita ar urma să fie crescută treptat de la 67 la 70 de ani până la începutul anilor 2060, relatează ziarul „Bild”, citând surse din cadrul comisiei.

Este posibil ca vârsta de pensionare să crească la 68 de ani la începutul anilor 2040 și la 69 de ani la începutul anilor 2050, apoi să fie crescută din nou cu un an, zece ani mai târziu.

Pentru a stabiliza situația pensiilor, grupul format din 13 membri intenționează, de asemenea, să propună reducerea nivelului pensiilor la 46%, relatează ziarul în avans. În prezent, acesta se situează la puțin peste 48%.

Majoritatea din comisie se opune plății contribuțiilor funcționarilor publici

Raportul afirmă că problema dacă funcționarii publici ar trebui să contribuie și la schema legală de asigurări de pensii în viitor este aprins dezbătută în cadrul comisiei. Majoritatea respinge această opinie, argumentând că nu ar oferi nicio ușurare, deoarece pensiile funcționarilor publici ar trebui atunci plătite din fondul de pensii.

Pensia mamelor și pensia la vârsta de 63 de ani sunt, de asemenea, în discuție – dar, conform raportului, nici în aceste chestiuni nu s-a luat încă nicio decizie.

Propunerile, prezentate la sfârșitul lunii iunie

Comisia pentru pensii a fost lansată în decembrie 2025 și intenționează să își prezinte recomandările de reformă pe 30 iunie. Potrivit guvernului, propunerile sale vor fi, de asemenea, implementate.

În ceea ce privește conținutul și luând în considerare întrebările stabilite de comisie, accentul principal se pune pe găsirea de soluții privind modul în care se poate finanța pe termen lung un nivel stabil al pensiilor , modul în care se pot garanta rate stabile de contribuție pentru următorii zece ani și dacă ar trebui incluse și alte grupuri în schema legală de asigurare de pensii. De asemenea, comisia a inclus pe ordinea sa de zi posibila prelungire a vieții active .