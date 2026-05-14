A lucrat 61 de ani și primește o pensie de 9.800 de euro pe lună

O femeie de 81 de ani din Polonia a lucrat 61 de ani și primește acum cea mai mare pensie din voievodatul Kujawsko-Pomorskie: aproximativ 9.800 de euro în fiecare lună.
Andreea Tobias
14 mai 2026, 07:35, Știri externe
Filiala ZUS din Bydgoszcz îi plătește pensionarei suma de 42.075 de zloți lunar, echivalentul a circa 9.800 de euro, potrivit Business Insider.

Pe toată durata carierei, femeia a avut doar două luni de perioade necontributive. A ieșit la pensie abia la vârsta de 81 de ani.

Pentru comparație, cea mai mică pensie plătită în aceeași localitate este de doar 1,4 cenți pe lună.

A doua pensie record din regiune, plătită la Toruń

Pensii impresionante sunt acordate și de filiala ZUS din Toruń. A doua sumă ca mărime din voievodat îi revine unei femei ieșite la pensie la 80 de ani și șapte luni. Cu o vechime de puțin peste 55 de ani, aceasta primește lunar 34.847 de zloți, adică aproximativ 8.100 de euro.

În Polonia, recordul absolut aparține unui bărbat din voievodatul Silezia. El a muncit aproape 63 de ani și s-a pensionat la 86 de ani. Primește lunar peste 43.000 de zloți, echivalentul a circa 10.000 de euro.

Fiecare an suplimentar de muncă crește pensia cu aproximativ 15%. Mecanismul este simplu: contribuții mai multe, valorizare mai mare și mai puține luni de pensie luate în calcul. ZUS recomandă consultarea unui consilier de pensii înainte de a lua decizia de pensionare.

