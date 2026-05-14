Cel puțin 30 de persoane au murit în nordul Indiei din cauza vânturilor puternice

Au fost semnalate victime în mai multe districte, potrivit oficialilor.

Cincisprezece persoane au murit și opt au fost rănite în incidente separate cauzate de furtuni puternice în districtul Bhadohi, a declarat Shailesh Kumar, un înalt funcționar civil. El a spus că vânturile puternice au doborât copaci și stâlpi electrici, ceea ce a dus la victime, scrie Anadolu.

Alte nouă persoane au murit și 16 au fost rănite când o furtună puternică a lovit districtul Fatehpur.

🚨Severe winds in the state of #Uttar_Pradesh in #India cause the uprooting of an ancient tree. pic.twitter.com/AhgaEFR0dc

📌Severe storms and high-speed winds sweeping across Uttar Pradesh have caused widespread devastation, including the uprooting of over 2,000 trees across the… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 13, 2026

Au fost raportate decese și în Budaun, unde cinci persoane au murit în incidente legate de furtună, iar una a murit în districtul Sonbhadra, a raportat Press Trust of India.

Între timp, ploile au lovit părți ale capitalei New Delhi, afectând și traficul aerian la Aeroportul Internațional Indira Gandhi.