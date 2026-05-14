Prima pagină » Știri externe » Cel puțin 30 de persoane au murit în nordul Indiei din cauza vânturilor puternice

Cel puțin 30 de persoane au murit în nordul Indiei din cauza vânturilor puternice

Cel puțin 30 de persoane au murit miercuri seara, în urma vânturilor puternice și a ploilor torențiale care au lovit statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, au declarat oficialii.
Cel puțin 30 de persoane au murit în nordul Indiei din cauza vânturilor puternice
Laura Buciu
14 mai 2026, 07:26, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Au fost semnalate victime în mai multe districte, potrivit oficialilor.

Cincisprezece persoane au murit și opt au fost rănite în incidente separate cauzate de furtuni puternice în districtul Bhadohi, a declarat Shailesh Kumar, un înalt funcționar civil. El a spus că vânturile puternice au doborât copaci și stâlpi electrici, ceea ce a dus la victime, scrie Anadolu.

Alte nouă persoane au murit și 16 au fost rănite când o furtună puternică a lovit districtul Fatehpur.

Au fost raportate decese și în Budaun, unde cinci persoane au murit în incidente legate de furtună, iar una a murit în districtul Sonbhadra, a raportat Press Trust of India.

Între timp, ploile au lovit părți ale capitalei New Delhi, afectând și traficul aerian la Aeroportul Internațional Indira Gandhi.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Xi Jinping îl amenință pe Donald Trump că Taiwanul rămâne linia roșie care poate declanșa un conflict major între cele două puteri
Libertatea
Icre mănăstirești. Cum le prepară Maica Marina de la Mănăstirea Saon
CSID
Astra Arad va produce vagoane de tren cu destinație specială pentru NATO. La ce vor fi folosite
Promotor