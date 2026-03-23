UPDATE: Accident pe pista aeroportului LaGuardia din New York. Piloții avionului implicat în accident au murit, 41 de persoane spitalizate. Cauza accidentului, o posibilă eroare de comunicare

UPDATE 4: Accidentul, posibil cauzat de o eroare de comunicare, spun experții în aviație

Autoritățile au anunțat că 32 dintre cele 41 de persoane transportate la spital după coliziunea de pe aeroportul LaGuardia au fost externate. Potrivit directorului executiv al Port Authority, Kathryn Garcia, printre cei răniți se numără pasageri, membri ai echipajului și pompieri din echipa de intervenție aeronautică, iar unele persoane rămân internate cu răni grave, fără ca numărul exact al cazurilor critice să fie precizat. Între timp, experți în aviație spun că incidentul ar putea fi rezultatul unei defecțiuni de comunicare între echipajul aeronavei, controlorii de trafic aerian sau șoferul vehiculului de intervenție, subliniind că astfel de coliziuni pe sol sunt extrem de rare, arată NBC News.

UPDATE 3: Peste 12 pasageri sunt răniți

Potrivit unor informații preliminare citate de oficiali implicați în anchetă, peste 12 din pasagerii aflați la bordul zborului Air Canada Express au suferit răni de diferite gravități în urma coliziunii de pe aeroportul LaGuardia. Mai mulți dintre aceștia au fost transportați la spitalele Elmhurst și NewYork-Presbyterian din Queens pentru îngrijiri medicale. Datele preliminare indică faptul că cel puțin 11 pasageri au fost răniți, iar alți doi membri ai echipelor de intervenție aflate în vehiculul de pe pistă au fost de asemenea spitalizați. Autoritățile continuă evaluarea numărului total de persoane afectate, anunță NBC News.

UPDATE 2: Piloții au murit. Alte două victime au fost raportate în urma coliziunii

Două persoane au murit după ce un avion de pasageri a lovit un vehicul al Autorității Portuare pe aeroportul LaGuardia, potrivit unor surse apropiate anchetei. Victimele sunt pilotul și copilotul aeronavei. Alte două persoane au fost rănite în urma coliziunii care a implicat un zbor Jazz Aviation operat pentru Air Canada. Cazul este în prezent investigat de medicii legiști, scrie NBC News.

Avionul transporta 76 de pasageri și patru membri ai echipajului. Vehiculul implicat, un camion de intervenție pentru salvare și stingere a incendiilor al Autorității Portuare, se deplasa pentru a răspunde la un alt incident în momentul în care a fost lovit.

UPDATE 1: Mesajul turnului de control LaGuardia

Înregistrările audio din turnul de control au surprins momentele imediat anterioare incidentului. Potrivit discuțiilor dintre controlorii de trafic aerian și echipaj, un camion operațional primise inițial permisiunea de a traversa pista. La câteva secunde după autorizare, controlorul a transmis însă un ordin urgent ca vehiculul să se oprească, înainte de a anunța că a avut loc o coliziune pe pistă. „JAZZ 646, văd că ați intrat în coliziune cu vehiculul. Mențineți poziția. Știu că nu vă puteți deplasa. Vehiculele de intervenție se îndreaptă spre dumneavoastră”, spune controlorul în înregistrarea publicată de platforma LiveATC.net, conform CNN.

Air Canada CRJ-900 has collided with a fire truck while landing at La Guardia Airport. It is reported that the pilot and copilot lost their lives 😓🙏🙏 LaGuardia is experted to remain shut until 2pm ET & Monday. pic.twitter.com/qzhgopqsOz — Virginie Sigonney 🇫🇷 (@GinieSigonney) March 23, 2026

Știrea inițială

Autoritățile au anunțat că un avion regional, de tip CRJ-900, provenit din Montreal, a fost implicat în coliziune.

Pompierii din New York au confirmat intervenția la fața locului, precizând că a răspuns unui incident între o aeronavă și un vehicul aflat pe pistă.

🔴 La Guardia Havalimanı’nda bir uçak pistte itfaiye aracıyla çarpıştı. Uçakta yaklaşık 100 yolcu bulunuyordu ve sağlık durumları değerlendiriliyor. Medya raporlarına göre dört kişinin yaralandığı bildiriliyor. pic.twitter.com/US49WJrRuv — dbh (@dbhaberx) March 23, 2026

Administrația Federală a Aviației (FAA) a anunțat închiderea aeroportului din cauza unei „urgențe”, avertizând că există o probabilitate ridicată ca această măsură să fie prelungită.

Astfel, toate zborurile programate să decoleze de pe aeroport au fost întârziate sau anulate luni dimineață, notează Le Figaro.

Aeroportul LaGuardia se confrunta deja cu perturbări ale zborurilor din cauza condițiilor meteo nefavorabile, iar pasagerii întâmpinau întârzieri la controlul de securitate din cauza lipsei de personal, generată de lipsa finanțării federale.