Cum a supraviețuit însoțitoarea de bord aruncată din avionul Air Canada în accidentul de pe aeroportul LaGuardia

O însoțitoare de bord a supraviețuit în mod miraculos după ce a fost aruncată dintr-un avion Air Canada care s-a ciocnit cu un camion de pompieri pe aeroportul LaGuardia din New York. Accidentul, produs în timpul aterizării, a dus la moartea pilotului și copilotului, iar zeci de pasageri și membri ai echipajului au fost răniți, transmite AP.
Victor Dan Stephanovici
24 mart. 2026, 07:56, Știri externe

Însoțitoarea de bord, identificată drept Solange Tremblay, a fost găsită în afara aeronavei. Ea încă era prinsă în scaunul de serviciu (jumpseat) în momentul impactului. Fiica acesteia a declarat pentru presa canadiană că mama sa a suferit fracturi la un picior și va avea nevoie de o intervenție chirurgicală, dar starea ei este stabilă, scrie AP.

„Este un miracol total”, a spus Sarah Lepine, adăugând că încă încearcă să înțeleagă cum a fost posibil ca mama sa să supraviețuiască unui accident atât de grav.

Impactul a distrus partea frontală a avionului

Avionul Air Canada, care transporta peste 70 de pasageri, efectua manevra de aterizare pe aeroportul LaGuardia duminică seara. În timpul manevrei, s-a ciocnit cu un camion de pompieri al Autorității Portuare. Acesta intrase pe pistă pentru a interveni la un alt incident. Coliziunea a distrus partea frontală a aeronavei, iar pilotul și copilotul au murit în urma impactului. În total, zeci de persoane au fost transportate la spitale din zonă, unele dintre ele cu răni grave.

Scaunul special al echipajului ar fi salvat viața însoțitoarei

Experții în siguranță aviatică spun că supraviețuirea însoțitoarei ar putea fi explicată de structura scaunului special folosit de echipaj. Acest tip de scaun pliabil, fixat direct pe structura aeronavei și echipat cu centură în patru puncte, este proiectat pentru a rezista la forțe de impact mult mai mari decât scaunele pasagerilor.

Potrivit expertului în siguranță aviatică Jeff Guzzetti, fost investigator federal pentru accidente aeriene, acest tip de scaun este conceput tocmai pentru a proteja însoțitorii de bord, astfel încât aceștia să poată ajuta la evacuarea pasagerilor după un accident. Autoritățile americane, inclusiv National Transportation Safety Board, continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale coliziunii de pe aeroportul LaGuardia.

