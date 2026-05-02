Prima pagină » Social » Patru persoane rănite, una dintre ele în stare critică, după un accident în Prahova

Patru persoane rănite, una dintre ele în stare critică, după un accident în Prahova

O femeie este în stare critică, iar alte trei sunt rănite, după un accident care a avut loc sâmbătă dimineața pe DN 1A, în localitatea Lipănești, județul Prahova.
Patru persoane rănite, una dintre ele în stare critică, după un accident în Prahova
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Laura Buciu
02 mai 2026, 08:54, Social

Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 04:15, pe DN 1A, în localitatea Lipănești.

În accident au fost implicate două mașini, în care se aflau patru persoane.

Una dintre victime a fost găsită în stop cardio-respirator și a necesitat intervenția echipajelor de descarcerare pentru a fi extrasă.

De asemenea, un bărbat de 22 de ani era conștient și a fost asistat medical la fața locului de către echipajul SAJ, iar un alt bărbat, în vârstă de 49 de ani, aflat și acesta conștient, a primit îngrijiri din partea echipajului SMURD.

Cea de a patra persoană, un tânăr de 19 ani, nu prezenta leziuni.

Victima încarcerată – femeie în vârstă de 51 de ani – a fost extrasă în stop cardio-respirator, fiind resuscitată la fața locului de echipajele medicale. Aceasta a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești de către echipajul de terapie intensivă mobilă. Bărbații de 49 și 22 de ani, conștienți, au fost și ei transportați la spital de echipajele SMURD și SAJ pentru investigații suplimentare, în timp ce tânărul de 19 ani a refuzat transportul la spital.

Cazul a rămas în atenția polițiștilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor