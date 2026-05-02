Prima pagină » Social » 20 de drone aeriene rusești au fost detectate de radarele MApN, una în zona Chilia

20 de drone aeriene rusești au fost detectate de radarele MApN, una în zona Chilia

Un grup de douăzeci de drone aeriene ale Federației Ruse au fost detectate, sâmbătă dimineața, de radarele Ministerului Apărării Naționale, în evoluție spre zona localității Ismail (Ucraina). Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, în zona Chilia.
20 de drone aeriene rusești au fost detectate de radarele MApN, una în zona Chilia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Laura Buciu
02 mai 2026, 07:09, Social

În dimineața zilei de sâmbătă, Federația Rusă a reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Astfel, un grup de douăzeci de drone aeriene ale Federației Ruse au fost detectate de radarele MApN, în evoluție spre zona localității Ismail (Ucraina).

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 02.00, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 02.03, mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Ismail.

Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării.

Alerta aeriană a încetat la ora 02.50.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor