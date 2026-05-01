Românii vor avea curând un nou weekend prelungit / Câte zile libere legale mai sunt în 2026

Ziua Muncii are loc anual pe data de 1 mai, iar în 2026, aceasta pică vineri, oferind un weekend prelungit angajaților și elevilor. Vestea bună este că în curând, românii vor avea parte de o nouă minivacanță.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter Ilustrativ
Diana Nunuț
01 mai 2026, 18:11, Social

Conform calendarului zilelor libere legale, minivacanța de 1 Mai 2026 începe vineri, 1 mai, și se încheie duminică, 3 mai. În acest sens, angajații și elevii beneficiază de trei zile consecutive libere, fără program de lucru sau ore de curs.

Vestea bună este că românii vor avea parte de un nou weekend prelungit curând.

Este vorba despre minivacanța de Rusalii. La ortodocși și greco-catolici, Rusaliile sunt sărbătorite în data de 31 mai 2026, iar a doua zi de Rusalii pică luni, pe 1 iunie 2026, zi care coincide cu Ziua Copilului. Astfel, angajații vor avea din nou trei zile consecutive, de sâmbătă, 30 mai, până luni inclusiv, 1 iunie.

Pentru elevi, veștile sunt și mai bune: în prima săptămână din iunie, ei vor merge la școală doar trei zile, întrucât vineri, pe 5 iunie, au din nou liber de Ziua Învățătorului.

Zile libere legale rămase în 2026:

  • 1 iunie Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii
  • 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
  • 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei (weekend prelungit)
  • 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
  • 25 decembrie (vineri) și 26 decembrie (sâmbătă) – Crăciunul

