Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei în plină zi. Peste 400 de drone lansate / Zece răniți în Ternopil, în vestul țării

Rusia a lansat un atac masiv, cu peste 400 de drone, în plină zi, asupra Ucrainei. Potrivit oficialilor ucraineni, 10 persoane din Ternopil, oraș aflat în vestul țării, au fost rănite.

Forțele aeriene ucrainene au reușit să doboare sau să neutralizeze 388 dintre acestea în nordul, sudul, centrul și vestul țării.

Atacurile asupra orașului Ternopil, aflat la 150-200 de kilometri de granița cu Polonia, au avariat instalații industriale și de infrastructură. Primarul orașului a anunțat că unele zone au rămas fără energie electrică.

Тернопіль: внаслідок масованої атаки російських військ БпЛА постраждали 10 осіб, одна людина у важкому стані Ворог завдав ударів по різних локаціях міста. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки, гасять пожежі та надають допомогу постраждалим. pic.twitter.com/XymkHyoPfp — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) May 1, 2026

În centrul Ucrainei, 19 drone au fost doborâte deasupra regiunii Cerkasi, a declarat guvernatorul regional. În urma atacurilor, s-au înregistrat pagube la o grădiniță, o școală, șapte case private și o linie electrică.

Peste noapte, o rachetă balistică Iskander-M și 210 drone, dintre care 190 au fost interceptate, a raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.