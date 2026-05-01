Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei în plină zi. Peste 400 de drone lansate / Zece răniți în Ternopil, în vestul țării

Rusia a lansat un atac masiv vineri, în plină zi, asupra Ucrainei. Peste 400 de drone au fost lansate de forțele rusești, iar 10 persoane din Ternopil, oraș situat în vestul țării, au fost rănite.
Imagine după un atac rusesc asupra Ucrainei, decembrie 2025. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
01 mai 2026, 17:15, Social

Rusia a lansat un atac masiv, cu peste 400 de drone, în plină zi, asupra Ucrainei. Potrivit oficialilor ucraineni, 10 persoane din Ternopil, oraș aflat în vestul țării, au fost rănite.

Forțele aeriene ucrainene au reușit să doboare sau să neutralizeze 388 dintre acestea în nordul, sudul, centrul și vestul țării.

Atacurile asupra orașului Ternopil, aflat la 150-200 de kilometri de granița cu Polonia, au avariat instalații industriale și de infrastructură. Primarul orașului a anunțat că unele zone au rămas fără energie electrică.

În centrul Ucrainei, 19 drone au fost doborâte deasupra regiunii Cerkasi, a declarat guvernatorul regional. În urma atacurilor, s-au înregistrat pagube la o grădiniță, o școală, șapte case private și o linie electrică.

Peste noapte, o rachetă balistică Iskander-M și 210 drone, dintre care 190 au fost interceptate, a raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

