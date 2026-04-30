Guvernul Regatului Unit alocă 25 de milioane de lire pentru securitatea comunităților evreiești, în urma atacului din nordul Londrei

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a anunțat joi extinderea fondurilor dedicate securității comunităților evreiești, în contextul atacului terorist de miercuri din cartierul Golders Green din Londra în urma căruia două persoane au fost rănite.
Photo: Mark Marlow Media Assignments/PA Wire/dpa
Radu Mocanu
30 apr. 2026, 10:25, Știri externe

„Oamenii simt un profund sentiment de nesiguranță. Este de datoria noastră să răspundem acestei situații și de aceea guvernul alocă 25 de milioane de lire sterline pentru a investi în securitatea comunității evreiești. Acest lucru va consolida securitatea sinagogilor, școlilor, lăcașurilor de cult și centrelor comunitare evreiești”, a declarat oficialul britanic, citat de AFP

Anunțul guvernului de la Londra vine în urma atacului cu cuțitul produs miercuri în nordul Londrei. 

Atacul a avut loc în cartierul Golders Green, cunoscut pentru populația sa evreiască numeroasă. Două persoane, în vârstă de 76 și 34 de ani, au fost înjunghiate și transportate la spital. 

Suspectul este un cetățean britanic, originar din Somalia, în vârstă de 45 de ani și are antecedente de violență și probleme psihologice. Acesta a fost reținut  la scurt timp după atac. 

Poliția a anunțat că tratează acest caz drept un atac terorist. 

Atacul antisemit din Golders Green este absolut revoltător. Atacurile asupra comunității noastre evreiești sunt atacuri asupra Marii Britanii. Vă mulțumim lui Shomrim, Hatzola (n.r. – servicii comunitare evreiești) și poliției pentru intervenția rapidă. Cei responsabili vor fi trași la răspundere”, reacționa premierul Keir Starmer la atac. 

