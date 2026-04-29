Două persoane au fost rănite în urma unui atac cu cuțitul la Londra. Suspectul a fost reținut

Două persoane au fost înjunghiate miercuri într-un atac produs în nordul Londrei. Suspectul a fost reținut după intervenția forțelor de ordine și a unor grupuri de securitate comunitare.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
29 apr. 2026, 14:53, Știri externe

„Un bărbat a fost văzut alergând pe Golders Green Road înarmat cu un cuțit și încercând să înjunghie persoane de origine evreiască. Grupul a reacționat imediat și l-a reținut pe suspect. Poliția a intervenit și l-a imobilizat. Bărbatul a fost arestat. Două victime au fost înjunghiate și sunt tratate de Hatzola (n.r. – serviciu comunitar medical evreiesc). Suspectul este în arest. Urmează informații suplimentare”, se arată în mesajul transmis de gruparea evreiască locală, Shomrim, citată de Sky News

Premierul Starmer a reacționat la atac, declarând: „Acum există o anchetă a poliției și cred că trebuie să facem cu toții tot ce putem pentru a sprijini această anchetă și să fim absolut clari în hotărârea noastră de a rezolva oricare dintre aceste infracțiuni, de care am văzut prea multe în ultima vreme”. 

