Două persoane au fost rănite în urma unui atac cu cuțitul la Londra. Suspectul a fost reținut

„Un bărbat a fost văzut alergând pe Golders Green Road înarmat cu un cuțit și încercând să înjunghie persoane de origine evreiască. Grupul a reacționat imediat și l-a reținut pe suspect. Poliția a intervenit și l-a imobilizat. Bărbatul a fost arestat. Două victime au fost înjunghiate și sunt tratate de Hatzola (n.r. – serviciu comunitar medical evreiesc). Suspectul este în arest. Urmează informații suplimentare”, se arată în mesajul transmis de gruparea evreiască locală, Shomrim, citată de Sky News.

Premierul Starmer a reacționat la atac, declarând: „Acum există o anchetă a poliției și cred că trebuie să facem cu toții tot ce putem pentru a sprijini această anchetă și să fim absolut clari în hotărârea noastră de a rezolva oricare dintre aceste infracțiuni, de care am văzut prea multe în ultima vreme”.