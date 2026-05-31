Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra. Cei doi pregătesc o petrecere de trei zile în Sicilia

Cântăreața Dua Lipa și actorul Callum Turner s-au căsătorit în acest weekend la Londra, potrivit publicațiilor britanice The Sun și Daily Mail. Presa din Marea Britanie scrie că cei doi pregătesc acum și o petrecere fastuoasă de trei zile în Sicilia.

Cei doi și-au spus jurămintele într-o ceremonie civilă restrânsă, organizată la oficiul de stare civilă Old Marylebone din centrul Londrei. În același loc s-a căsătorit și fostul membru Beatles, Sir Paul McCartney, în anul 2011.

Tabloidele britanice au publicat imagini cu Dua Lipa și Callum Turner ieșind împreună din primărie, ținându-se de mână.

Dua Lipa, în vârstă de 30 de ani, a purtat o pălărie albă amplă și un costum Schiaparelli Couture, potrivit British Vogue. Actorul Callum Turner, în vârstă de 36 de ani, a ales să se îmbrace într-un costum bleumarin.

Potrivit The Sun, după ceremonia de la Londra, cei doi vor organiza la finalul acestei săptămâni o a doua nuntă și o petrecere luxoasă de trei zile în Sicilia. Reprezentanții celor doi nu au oferit comentarii oficiale pentru AFP.

Dua Lipa și Callum Turner formează un cuplu din ianuarie 2024. Artista și-a confirmat logodna într-un interviu acordat revistei British Vogue în iunie 2025.

„Această decizie de a îmbătrâni împreună, de a ne imagina o viață împreună și, nu știu, de a fi cei mai buni prieteni pentru totdeauna – este un sentiment cu adevărat special”, declara atunci cântăreața.

Născută la Londra, Dua Lipa este fiica unor imigranți kosovari și a devenit celebră după lansarea hitului „Be The One” în 2016. Ulterior, artista a lansat mai multe piese de succes și continuă să susțină concerte pe marile stadioane din lume.