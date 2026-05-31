Un român a câștigat al doilea mandat de primar în Germania. El l-a învins pe candidatul extremei drepte

Românul Octavian Ursu a câștigat al doilea mandat de primar în orașul Görlitz. Anunțul a fost făcut de Dominic Fritz, un cetățean german și român care ocupă funcția de primar al orașului Timișoara.

Octavian Ursu l-a învins în turul doi pe reprezentantul extremei drepte.

„Românul și europeanul Octavian Ursu a câștigat al doilea mandat de primar în Germania, la Görlitz. Din nou l-a bătut în al doilea tur pe un candidat al extremei drepte”, a scris Fritz pe Facebook.

Dominic Fritz a spus că izbânda lui Ursu este „o victorie a valorilor europene.”

„E victoria lui, dar e și o victorie a valorilor europene. Görlitz e un oraș direct la granița cu Polonia, încălzirea orașului se face împreună cu orașul polonez Zgorzelec. Se vorbește poloneză la fel de natural cum la noi la Timișoara se vorbește maghiară. Un oraș condus de un bucureștean cu dublă cetățenie română și germană. Herzlichen Glückwunsch, Oberbürgermeister Octavian Ursu. Te așteptăm la Timișoara”, a precizat Dominic Fritz.