Ucrainenii vor să producă rachete Patriot. Zelenski le-a cerut americanilor licență

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea ca rachetele americane Patriot să fie produse în Ucraina. El le-a trimis oficialilor SUA o scrisoare prin care cere licență pentru producția de rachete.
Întâlnirea dintre Zelenski și Trump privind mineralele rare, în februarie 2025. Foto: Hepta
Petru Mazilu
31 mai 2026, 20:01, Politic
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat Statelor Unite o licență pentru producția de rachete Patriot. Dezvăluirea a fost făcută au fost oferite duminică în timpul unui interviu acordat realizatorilor emisiunii Face the Nation de la CBS News.

„Am trimis o scrisoare la Casa Albă și Congresul SUA. Sper că vor înțelege și vor răspunde. Am solicitat administrației americane anterioare și o solicit administrației actuale”, a spus Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a explicat de ce a făcut solicitarea.

„Acest lucru ne va ajuta. Ne va ajuta Orientul Mijlociu și orice altă țară pe care Statele Unite decid să o ajute. Până când nu vom produce un sistem antirachetă european, vom avea nevoie de sprijinul Statelor Unite”, a scris Zelenski.

De asemenea, președintele Ucrainei a anunțat că Germania a transferat Ucrainei o nouă instalație de lansare IRIS-T.

