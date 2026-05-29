Volodimir Zelenski avertizează asupra unui nou atac masiv al Rusiei și le cere ucrainenilor să respecte alertele aeriene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis cetățenilor să acorde atenție alertelor de raid aerian, după ce serviciile de informații au indicat că Rusia pregătește în viitorul foarte apropiat un nou atac masiv asupra Ucrainei.

Declarațiile au fost făcute în discursul său de seară, potrivit Ukrinform.

Președintele Ucrainei a afirmat că autoritățile dețin informații care arată că forțele rusești pregătesc o nouă ofensivă de amploare asupra orașelor și comunităților din țară. În acest context, Zelenski a făcut apel la populație să respecte avertizările și să își protejeze viața.