Volodimir Zelenski avertizează asupra unui nou atac masiv al Rusiei și le cere ucrainenilor să respecte alertele aeriene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei și le-a cerut oamenilor să respecte alertele aeriene.
Nițu Maria
30 mai 2026, 00:31, Știri externe
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis cetățenilor să acorde atenție alertelor de raid aerian, după ce serviciile de informații au indicat că Rusia pregătește în viitorul foarte apropiat un nou atac masiv asupra Ucrainei.

Declarațiile au fost făcute în discursul său de seară, potrivit Ukrinform.

Președintele Ucrainei a afirmat că autoritățile dețin informații care arată că forțele rusești pregătesc o nouă ofensivă de amploare asupra orașelor și comunităților din țară. În acest context, Zelenski a făcut apel la populație să respecte avertizările și să își protejeze viața.

Totodată, liderul de la Kiev a precizat că serviciile de urgență sunt pregătite pentru orice situație, iar Forțele Aeriene și sistemele de apărare antiaeriană vor continua să funcționeze permanent.

Anterior, în cadrul unei discuții cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, Volodimir Zelenski a declarat că Rusia pregătește un nou atac la scară largă împotriva orașelor ucrainene.

Ultimul atac major asupra Kievului a avut loc pe 24 mai. Atunci, 92 de persoane au fost rănite, iar alte trei și-au pierdut viața. Aproximativ 300 de obiective din capitală au fost avariate, inclusiv aproape 150 de clădiri rezidențiale.

Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a folosit în acel atac 90 de rachete și 600 de drone.

