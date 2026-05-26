Antonio Guterres, secretarul general al ONU, „profund îngrijorat” de planul Moscovei de a lovi Kievul

Antonio Guterres, secretarul general al ONU, se declară „profund îngrijorat" de anunțul Rusiei privind posibile noi atacuri asupra Kievului.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Nițu Maria
26 mai 2026, 18:48, Știri externe
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat marți că este „profund îngrijorat” de anunțul Rusiei privind dorința de a lansa noi atacuri asupra întreprinderilor din industria de apărare și a centrelor decizionale din Kiev, în Ucraina.

Guterres a făcut declarațiile în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, după ce Moscova a anunțat luni aceste planuri de viitor, la doar o zi după unul dintre cele mai puternice bombardamente asupra capitalei ucrainene de la începutul războiului.

Potrivit Reuters, el a spus că anunțul Rusiei a venit în contextul unor informații privind un atac cu drone ucrainene asupra unei clădiri universitare și a unui cămin din orașul Starobilsk.

„Am condamnat atacul asupra școlii – așa cum condamnăm toate atacurile asupra civililor și a infrastructurii civile, oriunde s-ar produce”, a spus Guterres.

El a adăugat: „Acum, mai mult ca niciodată, este imperativ să evităm orice escaladare a unui conflict care a avut deja un impact devastator asupra civililor și care riscă să îndepărteze și mai mult căutarea păcii, prelungind suferința oamenilor”.

Rusia a atacat duminică Kievul și regiunea din jurul orașului cu un val masiv de rachete și drone, lovind clădiri rezidențiale și școli. Potrivit oficialilor locali citați de Reuters, cel puțin patru persoane au murit, iar peste 60 au fost rănite în urma atacului.

