Premierul Canadei compară criza din Alberta cu Brexit-ul: O cacealma periculoasă

Declarațiile au fost făcute la Ottawa, în contextul în care guvernul provinciei Alberta analizează organizarea unui referendum privind rămânerea în cadrul Canadei, scrie CNBC.

Provincia, cunoscută pentru resursele sale importante de petrol și gaze, este scena unei mișcări separatiste care a câștigat teren în ultimele luni.

Mark Carney avertizează asupra riscurilor separării

Vorbind în fața jurnaliștilor, Mark Carney a spus că experiența Marii Britanii după Brexit demonstrează cât de riscant poate deveni un astfel de vot.

„În aceste chestiuni legate de separare, se spune adesea că oamenii nu au nimic de pierdut și că votul va întări poziția de negociere. Este o cacealma foarte periculoasă”, a declarat premierul canadian.

Carney a amintit că în cazul Marii Britanii, mulți alegători au fost convinși că Brexit-ul va conduce la o renegociere avantajoasă cu Uniunea Europeană, însă efectele economice și sociale au fost mult mai complexe decât anticipau susținătorii ieșirii din blocul comunitar.

„La aproape 10 ani distanță, britanicii încă încearcă să repare consecințele unui vot despre care mulți nu au înțeles pe deplin ce implică”, a adăugat acesta.

Provincia pregătește un vot consultativ

Comentariile lui Mark Carney vin după ce Danielle Smith, premierul provinciei Alberta, a anunțat intenția organizării unui referendum privind statutul provinciei în cadrul federației canadiene.

Potrivit autorităților locale, votul ar urma să aibă loc în toamna acestui an și nu ar avea caracter obligatoriu. În cazul unui rezultat favorabil separării, ar putea fi organizat un al doilea referendum cu efect juridic.

Inițiativa apare după mai multe luni de campanii susținute de grupările separatiste din Alberta, care reclamă politici fiscale și energetice considerate dezavantajoase pentru provincie.

Alberta este una dintre cele mai bogate regiuni ale Canadei datorită industriei petroliere, iar tensiunile dintre administrația locală și guvernul federal de la Ottawa s-au accentuat în ultimii ani.

Brexit-ul, exemplul invocat de economiști

Mai mulți economiști internaționali susțin că Brexit-ul a avut un impact semnificativ asupra economiei britanice. Unele estimări arată că produsul intern brut al Regatului Unit a fost redus cu până la 8% până în 2025, pe fondul scăderii investițiilor, al încetinirii productivității și al dificultăților de pe piața muncii.

În acest context, Mark Carney încearcă să transmită un semnal de avertizare alegătorilor din Alberta, sugerând că o eventuală separare ar putea genera incertitudine economică și efecte pe termen lung asupra întregii regiuni.

Deocamdată, autoritățile canadiene nu au anunțat data exactă a referendumului, însă tema separatismului din Alberta este așteptată să devină una dintre cele mai importante dezbateri politice din Canada în lunile următoare.