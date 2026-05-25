Premierul Canadei spune că referendumul pentru separare din Alberta este o cacealma periculoasă și îl compară cu Brexitul

Carney, care a condus Banca Angliei în timpul Brexitului, a declarat că, la 10 ani de la referendum, Regatul Unit „încearcă să anuleze ceea ce oamenii nu credeau că votează, dar ceea ce au obținut în cele din urmă”, potrivit BBC.

De asemenea, el a avertizat împotriva votului în favoarea unui vot de separare ca modalitate de a consolida poziția de negociere a provinciei Alberta cu Ottawa, spunând că acest lucru ar putea avea consecințe neintenționate.

Albertanii vor decide pe 19 octombrie dacă doresc să rămână parte a Canadei sau să organizeze un vot obligatoriu privind separarea la o dată ulterioară.

Într-o declarație adresată reporterilor luni, Carney a declarat că va face campanie pentru unitatea Canadei în lunile următoare.

„Trebuie să fim foarte atenți în această privință”, a spus el, adăugând: „Există argumente foarte puternice și pozitive pentru Canada, o Alberta puternică într-o Canada unită.”

Referendum în Alberta, după o petiție semnată de 300.000 persoane

Susținătorii independenței provinciei Alberta consideră că provincia bogată în petrol a fost mult timp trecută cu vederea de factorii de decizie din Ottawa, capitala națională, și că politicile federale de mediu i-au împiedicat capacitatea de a construi conducte de petrol și gaze și de a-și dezvolta resursele naturale.

Referendumul are loc după ce o mișcare populară pentru independență a strâns anul acesta peste 300.000 de semnături pentru o petiție care solicită un vot privind separarea, suficiente pentru a declanșa un referendum.