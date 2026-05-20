Băsescu, mesaj pentru Nicușor Dan: Îl împinge spre PSD

Fostul șef al statului susține că lucrurile trebuie accelerate și că ar trebui încercată refacerea fostei coaliții.

„N-a avut niciun alt motiv politic decât îndepărtarea premierului. OK, s-a realizat obiectivul pe care l-a avut PSD-ul, acum problema este consecința acestei acțiuni, dacă mai permite sau nu refacerea coaliției”, a spus Traian Băsescu, la Digi24.

În cazul în care coaliția nu se mai poate reface, Băsescu susține că Nicușor Dan ar trebui să încredințeze mandatul PSD-ului.

Băsescu: N-am înțeles că PSD ar refuza mandatul de premier

„Dacă nu se poate, cred că cea mai bună soluție ar fi ca domnul președinte să încredințeze mandatul partidului cu cel mai mare număr de parlamentari, așa cum a rezultat în urma alegerilor. Eu spun acest lucru plecând de la premisa că n-am înțeles că PSD ar refuza mandatul de premier”, a mai spus fost președinte.

„Dânsul are atribuțiuni până la desemnarea premierului. De la desemnarea premierului, mai departe problema este a premierului desemnat să-și facă majoritate. Aceasta primește sau nu votul de la Parlament. După ce face desemnarea premierului, președintele nu mai are atribuțiuni”, a mai declarat Traian Băsescu.

Nicușor Dan continuă la Palatul Cotroceni consultările pentru formarea unui nou Guvern. Președintele i-a chemat la discuții, joi, pe parlamentarii din grupurile Uniți pentru România, PACE – Întâi România și pe aleșii neafiliați.