Petrișor Peiu, despre posibilitatea unui premier tehnocrat: „Cel care se duce să obțină votul politic al Parlamentului, sub nicio formă nu este tehnocrat”

În cadrul emisiunii „OFF The Record”, Petrișor Peiu a declarat, despre posibilitatea unui premier tehnocrat, că cel care va merge să obțină votul politic al Parlamentului nu este tehnocrat.
Ioana Târziu
15 mai 2026, 13:50, Politic
Invitat, vineri, în cadrul emisiunii „OFF The Record”, liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu a declarat, referitor la posibilitatea unui premier tehnocrat, că „în momentul în care obține voturile a 233 de parlamentari, devine un premier asumat politic. El este reprezentantul partidelor respective”.

De asemenea, Peiu a precizat că termenul de „tehnocrat” nu este utilizat corect în acest context, deoarece termenul vine din Italia, când se schimbau foarte des guvernele, iar în locul premierului era pus secretarul general al ministerului, care era tehnocrat.

Nimeni nu își va asuma un guvern tehnocrat

Nu există o persoană care își asumă să facă un guvern, care să obțină vot în Parlament, cu un guvern interimar care să fie tehnocrat”, a mai menționat Petrișor Peiu.

Despre Mugur Isărescu, Peiu a declarat că „nu a fost niciodată tehnocrat pentru că el a fost susținut politic acolo”. 

Un alt exemplu oferit de liderul senatorilor AUR este Dacian Cioloș, care „avea o culoare politică extrem de bine definită. Pe care și-a schimbat-o”.

Cel care se duce să obțină votul politic al Parlamentului, sub nicio formă nu este tehnocrat”, a mai adăugat Peiu.

