Petrișor Peiu, atac la adresa președintelui: „Nicușor Dan este un fel de ziarist din tabăra puterii”. Liderul senatorilor AUR spune că partidul „îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier”. Ce declară despre un posibil premier tehnocrat

Întrebat, în cadrul emisiunii „OFF The Record”, despre cum va mări AUR pensiile și cum va scădea TVA-ul, Petrișor Peiu a declarat că aceste măsuri se vor realiza prin „reducerea altor cheltuieli”.
Ca exemplu de astfel de cheltuieli, liderul senatorilor AUR a menționat faptul că „toate primăriile din țara asta au ba, câte o sală de sport, ba, câte un teren în pantă”, cheltuieli care „nu sunt necesare, nu sunt programe europene, nu sunt urgente”.
De asemenea, Peiu a precizat că „au venit guvernele Ciolacu și apoi Bolojan și au zis că nu se mai aplică legea pensiilor pe care tot ei au făcut-o”. „Care este criteriu după care un guvern are dreptul moral să aleagă că nu indexăm veniturile celor 5 milioane de oameni, dar le indexăm pe cele ale judecătorilor, ale polițiștilor, ale profesorilor?”.
„Când ai inflație, ai creștere economică. Să ai cele două fenomene contradictorii simultane, adică scădere economică și inflație, o boală foarte gravă, pentru că nu prea există medicamente comune. Pacientul e pe moarte”, a mai adăugat Petrișor Peiu.
Întrebat la emisiunea OFF the Record a Sorinei Matei ce măsuri ar lua ca prim-ministru în privința companiilor de stat, Petrișor Peiu a corectat mai întâi premisa întrebării.
„Prim-ministrul nu poate să decidă direct”, a spus el.
Referitor la primul pas concret, senatorul AUR a fost scurt. „Prima măsură este să numesc un ministru al energiei care să gândească ca mine”, a declarat Peiu.
Întrebat ce ar face concret cu companiile, acesta a indicat Hidroelectrica drept prioritate. „Prima măsură ar fi demararea proiectului Tarnița Lăpuștești”, a spus liderul senatorilor AUR.
„Bolojan n-a spus niciodată că face Hidroelectrica acest proiect. Au dat lucrarea francezilor, deținută 100% de statul francez”, a subliniat el.
Referitor la problema structurală a companiilor energetice, Peiu a explicat că statul ia prin lege minimum 90% din profit sub formă de dividende.
„Acele companii n-au bani să facă proiectele. Lăsați banii la companii să facă proiectele”, a spus el.
Invitat, vineri, în cadrul emisiunii „OFF The Record”, liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu a declarat, referitor la posibilitatea unui premier tehnocrat, că „în momentul în care obține voturile a 233 de parlamentari, devine un premier asumat politic. El este reprezentantul partidelor respective”.
De asemenea, Peiu a precizat că termenul de „tehnocrat” nu este utilizat corect în acest context, deoarece termenul vine din Italia, când se schimbau foarte des guvernele, iar în locul premierului era pus secretarul general al ministerului, care era tehnocrat.
„Nu există o persoană care își asumă să facă un guvern, care să obțină vot în Parlament, cu un guvern interimar care să fie tehnocrat”, a mai menționat Petrișor Peiu.
Despre Mugur Isărescu, Peiu a declarat că „nu a fost niciodată tehnocrat pentru că el a fost susținut politic acolo”.
Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat, într-un interviu acordat Sorinei Matei în emisiunea „OFF The Record” de la Mediafax, că numele lui Călin Georgescu se află printre variantele discutate în partid pentru funcția de premier.
Senatorul AUR a precizat însă că formațiunea nu a luat încă o decizie finală privind o eventuală nominalizare.
Subiectul apare într-un moment sensibil pentru scena politică, în care partidele încearcă să își pregătească strategiile pentru eventuale schimbări de majoritate și pentru viitoarele negocieri de guvernare.
Întrebat cine ar putea fi propunerea AUR pentru funcția de premier, Petrișor Peiu a evitat să ofere un nume.
„Nu pot să vă spun eu în numele partidului”, a declarat senatorul.
Acesta a precizat că partidul urmează un anumit mecanism intern de comunicare și că decizia nu ar fi fost încă stabilită oficial.
„În momentul în care va fi decis, va fi anunțat public”, a spus Peiu. Totuși, senatorul a confirmat că numele lui Călin Georgescu este luat în calcul în interiorul partidului.
„Domnul Georgescu este unul dintre candidații la nominalizarea din partea AUR pentru funcția de premier”, a afirmat acesta. Senatorul a mai afirmat că AUR ar putea colabora cu orice formațiune dispusă să admită greșelile economice ale actualei guvernări și să susțină schimbări majore de politică economică.
Întrebat în emisiunea Off the Record a Sorinei Matei unde a greșit Oana Gheorghiu în dosarul companiilor de stat, Petrișor Peiu a făcut distincție clară între greșeală și problemă gravă.
„Pe lângă faptul că era ridicol să listezi niște companii care sunt deja listate, propune vânzarea de către stat a unor pachete de acțiuni. Asta o pot numi greșeală”, a spus senatorul AUR.
Soluția corectă, în viziunea sa, era alta. „Acele companii trebuiau să-și majoreze capitalul social și să emită noi acțiuni care să se vândă în piață”, a explicat Peiu.
Referitor la aspectul mai grav, senatorul AUR a mers mai departe.
Gheorghiu propunea vânzarea pachetelor nu pe bursă, ci printr-un mecanism netransparent. Fondurile de investiții urmau să fie selectate de guvern, cu excluderea cetățenilor români.
Referitor la eticheta de „pro-occidental” folosită de Nicușor Dan, Peiu a fost tăios.
„Domnul președinte Nicușor Dan e cam așa, un fel de ziarist din tabăra puterii, care se exprimă destul de lozincard după părerea mea în ultima vreme”, a declarat senatorul AUR, la emisiunea Off the Record de la Mediafax.
„Ar putea să aibă exprimări cu mai multe cuvinte, să arate că are un vocabular mai bogat”.
„Dacă el va comunica că a luat deja o decizie și partidele vin doar să bifeze consultările din punct de vedere formal, nu cred că ar trebui să vorbim foarte serios cu el”, a spus liderul senatorilor AUR.
Întrebat despre motivele pentru care AUR nu intră la guvernare, senatorul a respins premisa întrebării.
„Cine a spus că AUR nu vrea să intre la guvernare?”, a replicat el.
Petrișor Peiu a explicat că partidul vrea postul de prim-ministru și acceptul partenerilor pe câteva priorități esențiale.
„Ca să putem avea controlul că se schimbă direcția politică și că revenim la o politică economică normală, ar trebui să avem primul ministru”.
„Nu putem guverna cu partide care continuă aceeași politică pe care noi o considerăm un eșec”, a adăugat el.
Ce soluție are AUR pentru guvernarea în România? Petrișor Peiu – tehnocrat sau suveranist? Sunt tehnocrații o soluție pentru guvernarea din România? De ce AUR nu vrea să intre la guvernare? Cum poate fi rezolvată situația companiilor de stat neperformante? De ce a investit Petrișor Peiu în companiile de stat? Care este rețeta AUR pentru scăderea TVA și indexarea pensiilor în România? Cum poate fi redusă inflația? De ce avem cele mai mari costuri la energie din UE? Ce măsuri ar lua suveraniștii pentru relansarea economiei României? Ce este acela patriotism economic? Despre toate acestea și multe altele discutăm cu Petrișor Peiu, lider al senatorilor AUR.
Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe paginile de YouTube și Facebook ale Mediafax.