Peiu, despre cum va mări AUR pensiile și va scădea TVA-ul: „Reducând cheltuielile de la investițiile care nu sunt europene și urgente"

Petrișor Peiu a oferit drept soluție la majorarea pensiilor și a reducerii TVA-ului reducerea cheltuielilor la investițiile care nu sunt importante, care nu sunt programe europene sau urgente.
Ioana Târziu
15 mai 2026, 14:18, Politic
Întrebat, în cadrul emisiunii „OFF The Record”, despre cum va mări AUR pensiile și cum va scădea TVA-ul, Petrișor Peiu a declarat că aceste măsuri se vor realiza prin „reducerea altor cheltuieli”.

Cum va tăia AUR din cheltuieli

Ca exemplu de astfel de cheltuieli, liderul senatorilor AUR a menționat faptul că „toate primăriile din țara asta au ba, câte o sală de sport, ba, câte un teren în pantă”, cheltuieli care „nu sunt necesare, nu sunt programe europene, nu sunt urgente”.

De asemenea, Peiu a precizat că „au venit guvernele Ciolacu și apoi Bolojan și au zis că nu se mai aplică legea pensiilor pe care tot ei au făcut-o”. „Care este criteriu după care un guvern are dreptul moral să aleagă că nu indexăm veniturile celor 5 milioane de oameni, dar le indexăm pe cele ale judecătorilor, ale polițiștilor, ale profesorilor?”.

„Când ai inflație, ai creștere economică. Să ai cele două fenomene contradictorii simultane, adică scădere economică și inflație, o boală foarte gravă, pentru că nu prea există medicamente comune. Pacientul e pe moarte”, a mai adăugat Petrișor Peiu.

Revenirea cotelor de TVA, singura soluție

Soluția propusă de Peiuar fi revenirea cotelor de TVA.”

Motivele inflației enumerate de Peiu sunt creșterea nemăsurată a prețurilor în energie și creșterea taxelor pe consum, iar „singurul medicament” este revenirea cotelor de TVA, care „vor da un impuls activității economice, pentru a putea să-și revină economia. Pentru că dacă rămânem în situația asta, la nivelul acesta al economiei, și bugetul va avea de suferit”.

 

 

