Prima pagină » Politic » Senator USR: Un guvern PSD – AUR, „de coșmar”, un premier tehnocrat nu are cum să se întâmple

Senator USR: Un guvern PSD – AUR, „de coșmar”, un premier tehnocrat nu are cum să se întâmple

Senatorul USR Ștefan Pălărie consideră că un guvern PSD - AUR ar fi „o idee de coșmar”, dar nu crede nici în soluția unui premier tehnocrat, pe care o respinge spunând că „nu are cum să se întâmple, cel puțin cu voturile PNL și USR”.
Senator USR: Un guvern PSD - AUR, „de coșmar”, un premier tehnocrat nu are cum să se întâmple
Laura Buciu
15 mai 2026, 10:42, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Ideea premierului tehnocrat nu are cum să se întâmple, cel puțin nu cu voturile PNL și USR, spune, vineri, la RFI, senatorul USR Ștefan Pălărie.

Parlamentarul consideră „de coșmar” ideea unui eventual Guvern PSD-AUR. El afirmă că dacă social-democrații nu pot face un Cabinet, să lase PNL și USR să preia guvernarea. USR nu poate face un Guvern „alături de sabotori”, mai declară senatorul.

Ștefan Pălărie consideră că prima opțiune pentru formarea noului Guvern trebuie să o aibă PSD.

„Logica ar fi simplă, să propună PSD Guvern sau să renunțe, „noi nu vrem să facem Guvern”, ca măcar noi să știm cum stau. Apoi, dacă ei renunță, să fie chemate PNL și USR, cele două forțe politice care au agreat un acord politic de aliniere în această criză și să facă Guvern”.

Senatorul USR nu agreează ideea unui premier tehnocrat.

„Din punctul meu de vedere, ideea tehnocratului pe care am tot văzut-o vehiculată nu are cum să se întâmple, cel puțin nu cu voturile PNL și USR, pentru că noi am spus limpede și clar: noi nu vom face o coaliție cu PSD, dacă vor dărâma Guvernul, ceea ce au făcut aproape aplaudând”, afirmă Pălărie.

În opinia sa, „ideea unui Guvern PSD-AUR este una de coșmar. Am văzut zilele acestea și nu doar zilele acestea, de ceva vreme, coordonări nu doar suspecte, dar aproape pe față în voturile din Parlament, între PSD și AUR. Matematic, dacă vor să treacă o lege împreună sau un aviz sau o propunere, o pot face”.

Consultările oficiale de la Cotroceni pentru formarea noului Guvern au loc luni. Primii care intră la discuții de la nouă dimineața vor fi social-democrații. Urmează pe rând restul partidelor, în funcție de ponderea parlamentară.

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Linia de Apărare Baltică, punct nevralgic în „portofoliul” NATO. Lituania, Letonia și Estonia, prinse între două focuri
Gandul
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Amiana Păștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a omorât mama pentru avere, a fost găsită moartă
Libertatea
Camelia Pătrășcanu nominalizează zodia care se va îmbogăți până pe data de 1 iunie 2026
CSID
Vechi lansator de rachete neghidate românesc LAROM, prezentat la BSDA 2026 într-o versiune modernizată cu rachete de precizie: „Costă o fracțiune din unul nou”
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia