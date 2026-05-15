Senator USR: Un guvern PSD – AUR, „de coșmar”, un premier tehnocrat nu are cum să se întâmple

Ideea premierului tehnocrat nu are cum să se întâmple, cel puțin nu cu voturile PNL și USR, spune, vineri, la RFI, senatorul USR Ștefan Pălărie.

Parlamentarul consideră „de coșmar” ideea unui eventual Guvern PSD-AUR. El afirmă că dacă social-democrații nu pot face un Cabinet, să lase PNL și USR să preia guvernarea. USR nu poate face un Guvern „alături de sabotori”, mai declară senatorul.

Ștefan Pălărie consideră că prima opțiune pentru formarea noului Guvern trebuie să o aibă PSD.

„Logica ar fi simplă, să propună PSD Guvern sau să renunțe, „noi nu vrem să facem Guvern”, ca măcar noi să știm cum stau. Apoi, dacă ei renunță, să fie chemate PNL și USR, cele două forțe politice care au agreat un acord politic de aliniere în această criză și să facă Guvern”.

Senatorul USR nu agreează ideea unui premier tehnocrat.

„Din punctul meu de vedere, ideea tehnocratului pe care am tot văzut-o vehiculată nu are cum să se întâmple, cel puțin nu cu voturile PNL și USR, pentru că noi am spus limpede și clar: noi nu vom face o coaliție cu PSD, dacă vor dărâma Guvernul, ceea ce au făcut aproape aplaudând”, afirmă Pălărie.

În opinia sa, „ideea unui Guvern PSD-AUR este una de coșmar. Am văzut zilele acestea și nu doar zilele acestea, de ceva vreme, coordonări nu doar suspecte, dar aproape pe față în voturile din Parlament, între PSD și AUR. Matematic, dacă vor să treacă o lege împreună sau un aviz sau o propunere, o pot face”.

Consultările oficiale de la Cotroceni pentru formarea noului Guvern au loc luni. Primii care intră la discuții de la nouă dimineața vor fi social-democrații. Urmează pe rând restul partidelor, în funcție de ponderea parlamentară.