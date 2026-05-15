Politic » Gabriela Firea îi cere Ursulei von der Leyen un Fond European dedicat accesului la tratamente pentru fertilitate

Europarlamentarul PSD, Gabriela Firea, publică, vineri, de Ziua Internațională a Familiei, scrisoarea adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care cere un Fond European dedicat accesului la tratamente pentru fertilitate și oprirea declinului demografic.
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
15 mai 2026, 09:09, Politic
„De Ziua Internațională a Familiei, mă gândesc la toate cuplurile care își doresc o familie, dar se confruntă cu probleme medicale sau dificultăți financiare. Statisticile sunt alarmante, în România, dar și în multe țări europene. Sunt milioane de femei, dar și bărbați, afectați de infertilitate. În țara noastră, 1 din 5 cupluri sunt diagnosticate cu această afecțiune, în timp ce la nivel european rata fertilității la femei a scăzut mult în ultimii patru ani”, spune Firea, pe Facebook.

Aceasta afirmă că politicienii nu pot sta „cu mâinele în sân” în fața acestui declin demografic și afirmă că i-a transmis Președintei Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, împreună cu toți colegii sociali-democrați din Parlamentul European, o scrisoare prin care solicită înființarea unui Fond European dedicat accesului la tratamente pentru fertilitate, competitivitate și reziliență demografică.

„Concret, cerem sprijin financiar la nivel european pentru cuplurile afectate de infertilitate, inclusiv finanțarea procedurilor de fertilizare in vitro, acces egal la tratamentele pentru infertilitate în toate statele membre, precum și dezvoltarea unei infrastructuri pentru serviciile de îngrijire a copiilor, pentru a ajuta mamele să se întoarcă mai repede la serviciu. Nu putem vorbi despre viitorul țărilor europene fără să susținem familiile și fără să le oferim speranță celor care își doresc copii. Tocmai de aceea, voi duce la nivel european lupta pe care am început-o în România, pentru cuplurile infertile. Este o bucurie personală să știu că din programele de susținere a natalității pe care le-am inițiat ca primar general în București și ministru al Familiei s-au născut peste 3 mii de copii. În plus, anul 2024 a arătat o creștere ușoară a natalității, la fel și anul trecut, ceea ce demonstrează că a meritat efortul”, a spus europarlamentarul român.

Firea mai spune că, în calitate de membru al Comisiei FEMM din Parlamentul European, va solicita modificări esențiale în legislația europeană, care mai apoi să poată fi ușor transpuse și puse în practică în România.

