Ursula von der Leyen: UE ia în calcul restricționarea rețelelor sociale pentru minori, posibil din această vară

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că UE ia în calcul o propunere pentru limitarea accesului minorilor la rețelele sociale, posibil chiar din această vară.
Nițu Maria
12 mai 2026, 13:45, Știri externe
Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană analizează posibilitatea creșterii vârstei minime pentru utilizarea rețelelor de socializare, iar o propunere legislativă ar putea fi prezentată chiar în această vară, potrivit POLITICO.

Afirmațiile au fost făcute la o conferință desfășurată la Copenhaga, dedicată protecției copiilor în era inteligenței artificiale, unde șefa Comisiei Europene a spus că subiectul este în continuare în dezbatere la nivel european.

„Cred că trebuie să luăm în considerare o amânare a utilizării rețelelor de socializare”, a declarat von der Leyen. Ea a adăugat că „în funcție de rezultate, am putea veni cu o propunere legală în această vară.”

Președinta Comisiei Europene a precizat că nu dorește să anticipeze concluziile grupului de experți care analizează în prezent siguranța copiilor în mediul online.

Mai multe state membre, printre care Franța, au susținut deja ideea ridicării vârstei minime pentru accesul la rețele sociale la 15 ani sau adoptarea unei reguli comune la nivelul Uniunii Europene.

„Copilăria și adolescența timpurie sunt ani de formare și cred că ar trebui să le oferim copiilor noștri mai mult timp pentru a deveni rezilienți în această fază vulnerabilă”, a spus von der Leyen.

Ea a dat și exemplul Australiei, unde vârsta minimă pentru utilizarea rețelelor sociale a fost ridicată la 16 ani și a descris țara drept un model de „pionierat” în acest domeniu.

În același timp, președinta Comisiei Europene a spus că o eventuală creștere a vârstei nu va reduce responsabilitatea companiilor de tehnologie, care trebuie să asigure în continuare siguranța platformelor.

„Creșterea limitei de vârstă nu ar însemna că firmele de tehnologie sunt scutite de răspundere”, a precizat ea, adăugând că platformele trebuie să fie concepute „prin intenție” pentru a fi sigure, în conformitate cu Legea serviciilor digitale (DSA).

Von der Leyen a explicat și că accesul la rețelele sociale pentru minori depinde de existența unor sisteme eficiente de verificare a vârstei.

„Restricționarea accesului la rețelele sociale pentru anumite vârste depinde de verificarea fiabilă a vârstei”, a spus aceasta, referindu-se la aplicația europeană de verificare a vârstei.

