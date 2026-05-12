Israel a trimis sisteme Iron Dome și personal militar în Emiratele Arabe Unite, afirmă ambasadorul SUA

Declarația reprezintă prima confirmare publică privind o desfășurare militară israeliană pe teritoriul Emiratelor și evidențiază apropierea tot mai mare dintre cele două state, în contextul tensiunilor regionale și al armistițiului fragil dintre Iran și adversarii săi, transmite AP.

Declarația a fost făcută la Tel Aviv

Mike Huckabee a făcut afirmațiile în timpul unei conferințe organizate la Tel Aviv. „Aș vrea să transmit un mesaj de apreciere pentru Emiratele Arabe Unite, primul stat semnatar al Acordurilor Abraham. Uitați-vă la beneficii. Israelul tocmai le-a trimis baterii Iron Dome și personal care să le opereze”, a declarat oficialul american. Până acum, nici Israel, nici Emiratele Arabe Unite nu confirmaseră oficial o astfel de desfășurare militară.

Relația dintre Israel și Emirate s-a consolidat după Acordurile Abraham

Emiratele Arabe Unite au recunoscut oficial Israel în 2020, în cadrul Acordurile Abraham, susținute de Statele Unite. Apropierea dintre cele două state a fost privită cu suspiciune de Iran. Acesta a acuzat în repetate rânduri existența unei prezențe israeliene militare și de informații în Emirate. Informațiile apar într-un moment în care Emiratele Arabe Unite încearcă să transmită investitorilor și piețelor financiare că rămân o zonă sigură și stabilă, după atacurile cu drone și rachete produse în timpul războiului regional.

Iran controlează în continuare Strâmtoarea Ormuz

Deși armistițiul dintre părți se menține deocamdată, tensiunile rămân ridicate, mai ales din cauza situației din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Negocierile dintre Statele Unite și Iran par în impas, iar oficialii americani avertizează că riscul reluării conflictului rămâne ridicat. Președintele american Donald Trump urmează să discute această săptămână și cu liderul chinez Xi Jinping, iar situația din Orientul Mijlociu este așteptată să fie unul dintre subiectele principale.

Washingtonul speră la extinderea Acordurilor Abraham

Mike Huckabee a declarat că este „foarte optimist” că și alte state arabe vor normaliza relațiile cu Israel în perioada următoare. Totuși, multe state din regiune continuă să critice operațiunile militare israeliene din Fâșia Gaza, Liban și Siria. Între timp, autoritățile din Bahrain au anunțat condamnarea a peste 20 de persoane acuzate de legături cu Iran și cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.