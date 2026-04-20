Emiratele Arabe Unite: Peste 90% din țintele Iranului au fost infrastructură civilă

Ministrul de stat pentru cooperare internațională în Emiratele Arabe Unite, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, a declarat duminică, într-o intervenție la ABC, că peste 90% dintre țintele lovite de Iran pe teritoriul țării au fost infrastructură civilă.

Potrivit Politico, ea a precizat că Emiratele Arabe Unite au fost lovite cu peste 2.800 de rachete și drone în primele 40 de zile ale conflictului.

„Noi ne-am folosit bogăția petrolieră pentru a construi o putere economică. Ei au folosit-o pentru programe nucleare, rachete, drone și rețele proxy”, a afirmat ministrul.

Acuzații directe la adresa Iranului

Al Hashimy a susținut că Iranul încearcă să distrugă „modelul de prosperitate și toleranță” al Emiratelor Arabe Unite: „Au vrut să distrugă acest model, dar ne-au subestimat determinarea”.

Deși s-au opus inițial conflictului declanșat la sfârșitul lunii februarie de Statele Unite și Israel, Emiratele Arabe Unite susțin acum o strategie de „presiune maximă” asupra Iranului, pe măsură ce conflictul a escaladat și a crescut riscul extinderii regionale.

Regimul din Iran nu s-a schimbat

Întrebată despre afirmațiile lui Donald Trump privind o posibilă schimbare de regim în Iran, Al Hashimy a spus că nu există dovezi clare în acest sens.

„Personalitățile s-au schimbat, dar caracterul Gărzii Revoluționare nu pare să se fi modificat”, a declarat ministrul de stat din Emiratele Arabe Unite.

SUA anunță noi negocieri

Prima rundă de discuții dintre Statele Unite și Iran nu a dus la niciun acord de încheiere a războiului. Trump a anunțat duminică reluarea negocierilor în Pakistan.

Inițial, președintele american a spus că vicepreședintele JD Vance nu va participa la noile discuții cu partea iraniană, însă Casa Albă a revenit ulterior asupra acestei informații.

În paralel, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat că „toate opțiunile sunt pe masă”, semnalând că Washingtonul menține presiunea asupra Teheranului. Donald Trump a amenințat de mai multe ori cu distrugerea infrastructurii civile iraniene și chiar cu „eliminarea unei întregi civilizații” dacă Iranul nu acceptă redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Fără atacuri asupra civililor

Oficialul Emiratelor Arabe Unite a avertizat asupra riscurilor pentru populația civilă. Ea a subliniat că acțiunile militare trebuie să vizeze conducerea militară de la Teheran, nu cetățenii.

„Nu vrem să rănim poporul iranian. Problema este Garda Revoluționară, care a adoptat o poziție militară împotriva întregii regiuni”, a spus Al Hashimy.