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Trump recunoaște că l-a numit pe Netanyahu „nebun” și spune că Israelul complică negocierile de pace cu Iranul

Donald Trump a recunoscut că l-a criticat premierul israelian Benjamin Netanyahu, numindu-l „nebun”, într-o convorbire telefonică care a inclus înjurături, spunând că este „puțin deranjat” de faptul că luptele Israelului cu militanții Hezbollah din Liban au întârziat discuțiile de pace cu Iranul.
Trump recunoaște că l-a numit pe Netanyahu „nebun” și spune că Israelul complică negocierile de pace cu Iranul
Laura Buciu
04 iun. 2026, 08:08, Știri externe
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Chiar dacă președintele SUA a recunoscut tensiunile într-un interviu publicat miercuri, el a insistat că relația sa cu Netanyahu este solidă și că au o conexiune, în parte, pentru că ambii sunt lideri „în timp de război”, scrie Associated Press.

„Am lucrat foarte bine împreună. Îmi place mult Bibi. Și lucrez foarte bine cu el”, a declarat Trump pentru The New York Post.

„Dezacorduri tactice”, dar „obiective comune” între Trump și Netanyahu

Într-un interviu acordat canalului american de știri economice CNBC, Netanyahu a răspuns că el și Trump au uneori „dezacorduri tactice”, dar au „obiective comune” și „sunt de acord asupra lucrurilor principale”.

„Mă respectă. Îl respect. Întotdeauna găsim o modalitate de a ne rezolva diferențele”, a declarat prim-ministrul.

Presiune pentru rezolvarea războiului din Iran

Comentariile președintelui Trump despre apelul de luni au oferit un semn al presiunii crescânde cu care se confruntă pentru a rezolva războiul din Iran, deoarece prețurile mai mari la energie și incertitudinea economică amenință perspectivele republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului și împiedică comerțul global.

Discuțiile s-au prelungit timp de săptămâni și au fost tensionate de războiul tot mai mare al Israelului cu grupul de miliții susținut de Iran din Liban. Conflictele au devenit din ce în ce mai interconectate, deoarece Iranul insistă că orice potențial armistițiu în războiul de acolo trebuie să calmeze și luptele din Liban.

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