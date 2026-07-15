Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că se așteaptă ca conflictul din Ucraina să se încheie înainte de sfârșitul mandatului său. El a făcut această declarație într- un interviu acordat corespondentului Fox News, Trey Ingst.
„Cred că da”, a răspuns politicianul când a fost întrebat dacă conflictul se va încheia până pe 20 ianuarie 2029.
Donald Trump a declarat, de asemenea, că autoritățile ruse încearcă să rezolve situația. „Cred că el (președintele rus Vladimir Putin – n.r.) este gata să facă o înțelegere. Și în curând”, a remarcat Trump.
Statele Unite transmit Rusiei semnale că sunt pregătite să reia discuțiile despre soluționarea conflictului ucrainean, a declarat astăzi secretarul de presă al prezidențialului rus, Dmitri Peskov.
Potrivit acestuia, Washingtonul va fi pregătit să facă acest lucru după ce „va rezolva problemele” din jurul Golfului Persic. Cu câteva zile înainte de semnarea memorandumului de înțelegere cu Iranul, Donald Trump a dat asigurări că va relua medierea privind Ucraina după încheierea conflictului cu Teheranul.
Donald Trump a avansat cel puțin 7 termene diferite pentru soluționarea sau oprirea războiului din Ucraina. Pe măsură ce negocierile au avansat, calendarul său a fost modificat constant de la o durată de câteva ore la intervale de ordinul lunilor sau anilor.