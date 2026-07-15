„Cred că da”, a răspuns politicianul când a fost întrebat dacă conflictul se va încheia până pe 20 ianuarie 2029.

Donald Trump a declarat, de asemenea, că autoritățile ruse încearcă să rezolve situația. „Cred că el (președintele rus Vladimir Putin – n.r.) este gata să facă o înțelegere. Și în curând”, a remarcat Trump.

După Iran și….înainte de 2029

Statele Unite transmit Rusiei semnale că sunt pregătite să reia discuțiile despre soluționarea conflictului ucrainean, a declarat astăzi secretarul de presă al prezidențialului rus, Dmitri Peskov.

Potrivit acestuia, Washingtonul va fi pregătit să facă acest lucru după ce „va rezolva problemele” din jurul Golfului Persic. Cu câteva zile înainte de semnarea memorandumului de înțelegere cu Iranul, Donald Trump a dat asigurări că va relua medierea privind Ucraina după încheierea conflictului cu Teheranul.

7 termene diferite