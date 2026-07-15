DIICOT destructurează o rețea care vindea vechime fictivă în muncă. Peste 860 de persoane, implicate într-o fraudă de 7 milioane de lei

Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 30 de percheziții în București și în șapte județe, într-un dosar care vizează o grupare suspectată că, timp de mai mulți ani, ar fi creat în mod fraudulos vechime în muncă pentru sute de persoane, prin introducerea unor declarații fiscale false în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Potrivit anchetatorilor, schema ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de lei bugetelor caselor de pensii, sumă care continuă să crească.

Descinderile au avut loc în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, la locuințele unor persoane fizice, sediile unor firme, ale unor asociații și la o instituție publică.

Gruparea ar fi acționat încă din 2018

Conform DIICOT, cercetările arată că gruparea de criminalitate organizată s-ar fi constituit în București în anul 2018 și ar fi fost specializată în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Anchetatorii susțin că membrii acesteia introduceau online în bazele de date ale ANAF declarații fiscale D112 care conțineau informații nereale privind raporturile de muncă ale unor persoane. Documentele atestau în mod fictiv existența unor contracte de muncă și plata contribuțiilor sociale, astfel încât beneficiarii să poată îndeplini condițiile necesare pentru pensionare sau pentru recalcularea pensiei.

Potrivit procurorilor, persoanele vizate nu ar fi fost niciodată angajate la societățile comerciale sau organizațiile nonprofit folosite în schemă, însă, prin depunerea declarațiilor, dobândeau retroactiv și în mod fictiv vechime în muncă.

Vechime în muncă, contra unor sume de până la 50.000 de lei

DIICOT afirmă că membrii grupării utilizau asociații nonprofit fără activitate, firme de tip „fantomă” și persoane aflate în situații vulnerabile, ale căror date de identitate erau folosite pentru întocmirea documentelor fictive.

În schimbul acestor servicii, persoanele interesate să obțină vechime în muncă ar fi plătit sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei.

Anchetatorii susțin că declarațiile fiscale erau completate și introduse în sistemele informatice ale ANAF, după care membrii grupării verificau dacă acestea deveniseră vizibile în bazele de date utilizate ulterior de instituțiile statului.

Peste 860 de beneficiari și un prejudiciu de milioane

Potrivit datelor de până acum din anchetă, în perioada de aproximativ cinci ani ar fi fost creată vechime fictivă în muncă pentru peste 860 de persoane.

Din acestea, peste 170 ar fi folosit documentele pentru obținerea unei decizii de pensionare sau pentru majorarea cuantumului pensiei.

Procurorii estimează că prejudiciul produs caselor teritoriale de pensii se ridica la aproximativ 7 milioane de lei la 31 decembrie 2024, însă precizează că valoarea pagubei este una evolutivă, întrucât pensiile continuă să fie plătite.

În unele cazuri, susține DIICOT, fără perioadele de muncă introduse în mod fictiv, beneficiarii nu ar fi avut dreptul la pensie.

Doi funcționari publici, în nucleul grupării

Anchetatorii afirmă că nucleul organizației era format din șapte persoane și funcționa pe un model colaborativ, fără un lider unic sau o structură ierarhică strictă. Din acest grup ar fi făcut parte și doi funcționari publici.

Alți 13 suspecți ar fi sprijinit, la diferite momente, activitatea grupării, având rol în identificarea firmelor folosite în schemă, recrutarea persoanelor interesate, întocmirea documentelor, intermedierea relației cu beneficiarii și colectarea sumelor de bani.

Potrivit procurorilor, unele persoane implicate ofereau inclusiv consultanță juridică în domeniul dreptului muncii și al asigurărilor sociale pentru cei interesați să obțină vechime fictivă.

Audieri la sediul DIICOT

Persoanele vizate de anchetă sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea este desfășurată cu sprijinul polițiștilor brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate din București, Constanța, Galați, Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Procurorii cercetează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea, direct sau indirect, a unor informații care nu sunt destinate publicității sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la astfel de informații.