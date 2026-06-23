Fermă clandestină de criptomonede cu peste 400 de echipamente, într-o clădire dezafectată din Satu Mare: a consumat electricitate de 7 milioane de lei în 9 luni

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat o locație din Satu Mare în care se desfășura, în mod sistematic și nedeclarat, activitate de minare a criptomonedelor, utilizând sute de echipamente specializate care funcționau permanent și generau un consum semnificativ de energie electrică.

Potrivit unui comunicat de presă transmis marți de ANAF, controlul a fost declanșat în urma unor analize complexe de risc și a unor verificări operative care au evidențiat neconcordanțe majore între activitatea reală desfășurată și datele declarate autorităților fiscale.

La momentul verificărilor, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat existența unei infrastructuri dedicate producerii de active digitale, operată în afara circuitului fiscal și contabil.

Consum de energie ca mare consumator, deși nu era raportată activitate economică

„Un element deosebit de relevant constatat de inspectori îl reprezintă faptul că, în perioada august 2025 – aprilie 2026, locația verificată a înregistrat un consum de energie electrică estimat la aproximativ 7 milioane de lei, specific unei activități economice de amploare. Cu toate acestea, nu au fost raportate activități economice și nu au fost declarate niciun fel de venituri, rezultând elemente privind desfășurarea unor operațiuni semnificative în afara evidențelor fiscale. Activitatea identificată era organizată astfel încât să funcționeze continuu, utilizând echipamente performante de procesare, sisteme de răcire și instalații electrice dimensionate pentru consumuri ridicate, specifice operațiunilor industriale de minare a criptomonedelor”, anunță ANAF.

Echipamentele de minare au fost confiscate

În condițiile în care activitățile economice erau realizate de către persoane care nu erau organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inspectorii ANAF Antifraudă au confiscat întreaga infrastructură utilizată pentru producerea activelor digilale, respectiv 407 echipamente de minare, în valoare estimată de peste 2 milioane de lei.

Se poate deschide dosar penal

Inspectorii ANAF Antifraudă desfășoară în prezent verificări pentru stabilirea valorii veniturilor nedeclarate și a obligațiilor fiscale sustrase de la plată. În funcție de concluziile controlului, vor fi dispuse măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, dacă vor fi constatate elemente care întrunesc condițiile unei infracțiuni.

„Economia digitală nu reprezintă o zonă fără reguli fiscale. Veniturile generate din exploatarea activelor virtuale sunt supuse obligațiilor de declarare și fiscalizare ca orice altă activitate economică. Acțiunile ANAF privind combaterea evaziunii fiscale în domeniul activelor digitale vor continua, având în vedere dezvoltarea accelerată a acestui sector și riscurile asociate utilizării unor structuri economice opace pentru ascunderea veniturilor și eludarea obligațiilor fiscale”, avertizează ANAF.