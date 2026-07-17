Prima pagină » Economic » Proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice și bani cash. Își etala viața de lux online, în timp ce coordona o fraudă fiscală de milioane de lei

Proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice și bani cash. Își etala viața de lux online, în timp ce coordona o fraudă fiscală de milioane de lei

Inspectorii antifraudă au descoperit un circuit de facturare fictivă folosit în domeniul construcțiilor, prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 4,6 milioane de lei. ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală.
Proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice și bani cash. Își etala viața de lux online, în timp ce coordona o fraudă fiscală de milioane de lei
MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
17 iul. 2026, 10:15, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un circuit de facturare fictivă utilizat de mai mulți operatori economici din domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, care ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei.

În urma verificărilor, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală specializate.

Potrivit inspectorilor antifraudă, persoana considerată coordonatorul mecanismului evazionist afișa pe rețelele sociale un stil de viață opulent, promovând bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar.

Ancheta a scos la iveală un mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, care nu aveau capacitate operațională reală sau prezentau un comportament fiscal inadecvat.

Aceste firme ar fi emis facturi pentru servicii care nu reflectau operațiuni economice reale. Documentele erau folosite ulterior pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive în contabilitate și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul reducerii obligațiilor fiscale către stat.

Inspectorii au constatat și dificultăți în desfășurarea controalelor, după ce o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate nu au pus la dispoziție documentele și informațiile solicitate.

ANAF susține că efectele mecanismului fraudulos nu s-au limitat la prejudicierea bugetului de stat. Persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat au fost private de drepturile aferente sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de asigurările de sănătate și pensie.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Miruță a „destructurat” o grupare de gospodine care preparau ciocolată în Gara de Nord. Capul operațiunii este directoarea unei instituții din subordinea Ministerului Transporturilor
Gandul
ULTIMA ORĂ! A murit într-un accident teribil pe Autostrada Soarelui!
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Cum arată vilele de lux închiriate de RAAPPS la 900 de euro pe lună, în timp ce prețul pieței este de 4.000 de euro
Libertatea
Ce să NU mănânci niciodată la all inclusive! Riscurile la care te expui, conform nutriționiștilor
CSID
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da