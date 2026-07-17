Proprietăți exclusiviste, vacanțe exotice și bani cash. Își etala viața de lux online, în timp ce coordona o fraudă fiscală de milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un circuit de facturare fictivă utilizat de mai mulți operatori economici din domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, care ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 4,6 milioane de lei.

În urma verificărilor, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală specializate.

Potrivit inspectorilor antifraudă, persoana considerată coordonatorul mecanismului evazionist afișa pe rețelele sociale un stil de viață opulent, promovând bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar.

Ancheta a scos la iveală un mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăți comerciale interpuse, care nu aveau capacitate operațională reală sau prezentau un comportament fiscal inadecvat.

Aceste firme ar fi emis facturi pentru servicii care nu reflectau operațiuni economice reale. Documentele erau folosite ulterior pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive în contabilitate și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul reducerii obligațiilor fiscale către stat.

Inspectorii au constatat și dificultăți în desfășurarea controalelor, după ce o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate nu au pus la dispoziție documentele și informațiile solicitate.

ANAF susține că efectele mecanismului fraudulos nu s-au limitat la prejudicierea bugetului de stat. Persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat au fost private de drepturile aferente sistemului public de asigurări sociale, inclusiv de asigurările de sănătate și pensie.