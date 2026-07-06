ANAF, acuzată că anulează retroactiv o facilitate fiscală pentru firmele care au accesat fonduri europene

Disputa privind profitul reinvestit

Controversa vizează modul de aplicare a articolului 22 din Codul fiscal, care reglementează scutirea de impozit pentru profitul reinvestit, arată o analiză economica.net.

Potrivit Codului fiscal, profitul investit în anumite echipamente și programe informatice poate beneficia de scutire de impozit. Normele prevăd că valoarea profitului reinvestit se determină fără a lua în considerare sursa de finanțare a activelor respective.

Contribuabilii susțin însă că, în cadrul unor controale, inspectorii fiscali împart investițiile în funcție de proveniența fondurilor și elimină de la facilitate partea finanțată prin granturi europene. Astfel, companiile se trezesc cu obligații fiscale suplimentare pentru perioade anterioare.

În plus, firmele reclamă faptul că, în trecut, au primit din partea autorităților fiscale răspunsuri potrivit cărora facilitatea se aplică indiferent de sursa finanțării investiției.

Dobânzi și penalități care măresc sumele de plată

Pe lângă obligațiile fiscale stabilite la control, companiile trebuie să suporte și accesorii, respectiv dobânzi și penalități calculate pentru perioadele verificate.

În unele situații, susțin reprezentanții mediului de afaceri, aceste sume suplimentare ajung să reprezinte o parte semnificativă din debitul principal.

Camera Consultanților Fiscali a cerut clarificări

Camera Consultanților Fiscali (CCF), organismul profesional care reunește consultanții fiscali din România, a sesizat în ianuarie 2026 Ministerul Finanțelor și ANAF. Documentul descrie „multiple verificări fiscale derulate la nivel național”, „numeroase sesizări primite de la membri” și „abordări neunitare și chiar contradictorii” în aplicarea art. 22. Documentul include opinii contrare între structurile de asistență ale ANAF și Direcția de legislație din Ministerul Finanțelor, cât și ale organelor de control, arată sursa citată.

CCF a solicitat clarificarea urgentă a situației și implicarea Comisiei Fiscale Centrale mecanismul creat prin OMF 1059/2021 exact pentru astfel de divergențe.

La scurt timp după prima adresă, Camera Consultanților Fiscali a transmis o nouă solicitare pe aceeași temă. Până în prezent, nu a fost publicată o soluție oficială care să stabilească o interpretare unitară pentru toate structurile ANAF.

Controversa, prezentă și în spațiul public

Tema a fost analizată în ultimele luni de mai mulți consultanți fiscali. Aceștia au semnalat existența unor controverse care privesc tratamentul fiscal al investițiilor realizate cu fonduri nerambursabile și aplicarea facilității pentru profitul reinvestit.

La finalul lunii ianuarie 2026, președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că „a dispus întreruprea controalelor până la clarificarea situației”. Potrivit reprezentanților mediului de afaceri, decizii de impunere au continuat însă să fie emise și ulterior.

Mediul de afaceri, sub presiune

Datele oficiale ale Registrului Comerțului indică o creștere a numărului de insolvențe, dizolvări și radieri de firme în ultimii ani. În acest context, organizațiile avertizează că incertitudinea privind aplicarea facilităților fiscale poate afecta suplimentar companiile care au realizat investiții cu sprijin european.

Reprezentanții firmelor afectate susțin că vor contesta în instanță deciziile de impunere și că vor utiliza toate căile legale disponibile pentru a clarifica modul de aplicare a legislației fiscale în acest domeniu.