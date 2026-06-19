Licitație ANAF cu semne de întrebare: ceas de lux evaluat pe piață la până la 68.000 de euro, adjudecat cu 159.271 de lei. Participanții reclamă că site-ul a picat în momentele decisive ale licitației

Primul ceas, un Jaeger-LeCoultre Reverso Platinum Number Two Tourbillon, s-a vândut cu 159.271 de lei. Potrivit datelor afișate pe platforma ANAF, licitația s-a încheiat vineri, 19 iunie 2026, la ora 08:00, iar ultima ofertă din istoricul public a fost depusă la ora 07:44:09. Ceasul avusese un preț de pornire de 117.975 de lei și fusese evaluat de ANAF la 157.300 de lei.

Bunul este descris ca fiind un Jaeger-LeCoultre Reverso Platinum Number Two Tourbillon, referință 270.6.48, cu carcasă din platină, coroană din aur, curea din piele și geam safir. Pe Chrono24, platformă specializată în tranzacționarea ceasurilor de lux, aceeași referință apare listată la prețuri cuprinse între 50.350 de euro (aproximativ 263.527 de lei) și 68.000 de euro (aproximativ 355.905 lei), la cursul de 5,2339 lei/euro.

Diferența dintre prețul de adjudecare și reperele de piață este semnificativă, chiar dacă ANAF menționează în descrierea bunului că ceasul era uzat, avea carcasa zgâriată, mecanismul cu ulei uscat și necesita revizie. Instituția precizează, de asemenea, că vizionarea efectivă a bunului nu era posibilă, acesta fiind depus în tezaurul Trezoreriei București.

Al doilea ceas vizat este un Richard Mille RM016. Prețul de pornire a fost de 184.222,50 lei, iar valoarea de evaluare afișată de ANAF a fost de 245.630 de lei. În istoricul public al licitației apar nouă oferte, ultima fiind depusă la ora 07:45:32, în valoare de 257.911 lei.

Și în acest caz, comparația cu piața ridică întrebări. Pe Chrono24, modele Richard Mille RM016 apar listate la prețuri semnificativ mai mari, de la aproximativ 64.304 euro (aproximativ 336.561 de lei) până la 110.000 de euro (aproximativ 575.729 de lei), în funcție de variantă, stare și dotări. Unele listări depășesc chiar aceste valori.

O sursă a declarat pentru Mediafax că „licitația ridică semne de întrebare deoarece site-ul ar fi fost picat în timpul licitării, iar la revenirea online a platformei produsele erau deja achiziționate”. Potrivit aceleiași surse, participanții nu ar fi putut plasa oferte în intervalul în care platforma nu a funcționat.

Ce spune regulamentul

Regulamentul eLicitațiiANAF prevede că, în cazul unei indisponibilități tehnice a platformei în ultimele 15 minute ale unei licitații, procedura se prelungește automat cu 24 de ore. În cazul ceasului Jaeger-LeCoultre, ultima ofertă apare la ora 07:44:09, iar licitația s-a închis la ora 08:00.

Dacă indisponibilitatea reclamată de participanți s-a produs în acest interval, întrebarea principală este de ce licitația nu a fost prelungită. O altă întrebare este câți ofertanți validați nu au mai putut plasa oferte din cauza problemelor tehnice semnalate.

Cazul este cu atât mai sensibil cu cât platforma eLicitațiiANAF a fost lansată ca un instrument de transparentizare a vânzării bunurilor confiscate sau sechestrate de stat. Într-o astfel de procedură, minutele finale pot schimba decisiv prețul de adjudecare, mai ales atunci când sunt scoase la licitație bunuri rare, cu valori de piață ridicate.

Redacția Mediafax a contactat ANAF pentru un punct de vedere privind problemele semnalate în timpul licitației online, precum și pentru clarificări legate de aplicarea regulii de prelungire automată în cazul unei indisponibilități tehnice a platformei. Până la momentul publicării acestui material, instituția nu a transmis un răspuns.