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ANAF a desctructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul food delivery. Prejudiciul produs depășește 23 de milioane de lei

O rețea de evaziune fiscală din care făceau parte peste 50 de firme din domeniul food delivery a fost destructurată de inspectorii ANAF. Prejudiciul produs bugetului de stat depășește 23 de milioane de lei.
ANAF a desctructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul food delivery. Prejudiciul produs depășește 23 de milioane de lei
Foto: ANAF
Cosmin Pirv
22 iun. 2026, 15:17, Economic
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Inspectorii ANAF au costatat, în urma monitorizării platformelor de curierat și a analizelor de risc fiscal, că, începând cu anul 2023, gruparea a dezvoltat un mecanism de fraudare prin care veniturile obținute din livrări erau transferate succesiv prin mai multe firme, cu scopul de a ascunde
beneficiarii reali ai sumelor încasate și de a diminua obligațiile fiscale datorate bugetului
de stat.

Prejudiciul estimat depășește 23 milioane de lei și este reprezentat de impozit pe profit, TVA și contribuții salariale sustrase de la declarare și plată.

Potrivit rezultatelor investigațiilor ANAF, structura evazionistă era organizată pe cinci paliere de firme create și utilizate pentru ascunderea traseului banilor și diminuarea obligațiilor fiscale.

Astfel, încasările erau transferate succesiv până la pierderea trasabilității beneficiarilor reali.

Circuitul era conceput astfel încât fondurile să fie îndepărtate de societățile care generau veniturile și să fie retrase ulterior în numerar, în timp ce obligațiile fiscale erau diminuate prin utilizarea unor societăți fără activitate economică reală și prin deducerea nelegală de TVA.

Livratori fără contracte

Inspectorii antifraudă au identificat adrese din Timișoara și București, utilizate în mod repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase firme implicate, fără existența unei activități economice reale la respectivele locații. Verificările au arătat că aceste firme erau entități de tip „fantomă”, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare și crearea unei aparențe de legalitate a
operațiunilor derulate.

Verificările au mai arătat că o parte mare a livrărilor au fost făcute prin intermediul a sute de persoane care nu figurau înregistrate cu contracte individuale de muncă, contribuind astfel la prejudicierea suplimentară a bugetului de stat prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii.

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