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Dosarul de evaziune fiscală al lui „Makaveli”, clasat după ce influencerul ar fi achitat prejudiciul de peste 100.000 de euro – surse G4media

Dosarul în care Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept „Makaveli”, era cercetat pentru evaziune fiscală a fost clasat de procurori după ce influencerul ar fi achitat prejudiciul stabilit în anchetă, potrivit unor documente consultate de G4Media.
Dosarul de evaziune fiscală al lui „Makaveli”, clasat după ce influencerul ar fi achitat prejudiciul de peste 100.000 de euro - surse G4media
Makaveli. Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Negreanu
23 iul. 2026, 13:10, Justiţie
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Soluția de clasare a fost dispusă, potrivit surselor G4media, în baza prevederilor introduse în Legea pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, care permit nepedepsirea faptelor ce au produs prejudicii de până la un milion de euro, în anumite condiții, dacă sumele datorate sunt achitate integral.

Prejudiciul total calculat de anchetatori se ridica la 531.047 de lei, echivalentul a peste 100.000 de euro, și includea atât obligația fiscală principală, cât și dobânzile și penalitățile de nedeclarare.

Makaveli fusese reținut și propus pentru arestare

Alexandru Zidaru a fost reținut pentru 24 de ore pe 11 iunie, iar procurorii au cerut ulterior arestarea sa preventivă. Tribunalul București a respins propunerea și a decis plasarea influencerului sub control judiciar, cu obligația de a purta o brățară electronică de supraveghere.

Anchetatorii îl acuzau că, în perioada 2021-2024, ar fi ascuns venituri de aproximativ 3,32 milioane de lei obținute din activitatea de creator de conținut pe platformele de socializare.

Potrivit informațiilor transmise la momentul respectiv de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, obligația fiscală principală era estimată la 235.348 de lei:

  • 182.428 de lei – impozit pe venit;
  • 37.800 de lei – contribuții de asigurări sociale;
  • 15.120 de lei – contribuții de asigurări sociale de sănătate.

La aceste sume au fost adăugate dobânzi și penalități de nedeclarare în valoare de 295.699 de lei, rezultând suma totală de 531.047 de lei. Procurorii instituiseră sechestru asupra unei case și a două terenuri intravilane aparținând influencerului.

Legea care permite închiderea dosarelor prin plata prejudiciului

Legea nr. 126/2024, publicată în Monitorul Oficial pe 13 mai 2024, a modificat substanțial regimul sancționator pentru infracțiunile de evaziune fiscală. Actul normativ a fost adoptat de Parlament în timpul guvernării PSD-PNL și a fost promulgat pe 10 mai 2024.

Conform articolului 10 din lege, atunci când prejudiciul nu depășește un milion de euro și este plătit în cursul urmăririi penale, majorat cu 25%, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, fapta nu se pedepsește.

Dacă plata este făcută în camera preliminară sau în timpul judecății în primă instanță, prejudiciul trebuie majorat cu 50%. În faza apelului, majorarea ajunge la 100%, pe lângă dobânzi și penalități.

Curtea Constituțională a respins, în martie 2024, contestația formulată împotriva modificărilor. CCR a argumentat că, în cazul infracțiunilor care urmăresc obținerea unor câștiguri ilegale, politica penală poate acorda prioritate recuperării banilor și introducerii acestora în bugetul public, în locul aplicării automate a unor pedepse privative de libertate.

Legăturile lui Makaveli cu zona politică

Alexandru Zidaru a devenit cunoscut și prin implicarea sa în campania online a lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale din 2024, scrutin care a fost ulterior anulat.

El a fost prezentat și drept consilier al Dianei Șoșoacă. În 2026, Makaveli și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei, dar s-a retras ulterior în favoarea Ancăi Alexandrescu.

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