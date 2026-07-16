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Percheziții DNA în 11 județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat ajunge la 15 milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Galați efectuează, joi, 30 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice.
Percheziții DNA în 11 județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat ajunge la 15 milioane de lei
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre
Oana Antipa
16 iul. 2026, 12:57, Social
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Ancheta privește activitatea mai multor societăți comerciale și a reprezentanților acestora, iar prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la milioane de lei.

Percheziții în 11 județe și în Capitală

Potrivit DNA, procurorii Serviciului Teritorial Galați efectuează cercetări într-o cauză penală privind suspiciuni de evaziune fiscală care ar fi fost comise în perioada 2023-2025.

În cadrul anchetei, joi sunt puse în executare 30 de mandate de percheziție domiciliară, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă.

Descinderile au loc în județele Galați, Bacău, Giurgiu, Călărași, Vrancea, Dâmbovița, Olt, Dolj, Constanța și Ilfov, precum și în municipiul București, fiind vizate atât locuințele unor persoane fizice, cât și sediile ori punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Prejudiciul estimat depășește 15 milioane de lei

Conform informațiilor transmise de procurorii anticorupție, dosarul vizează mai multe firme care au ca obiect de activitate colectarea și reciclarea deșeurilor metalice, precum și reprezentanți ai acestora.

În stadiul actual al anchetei, prejudiciul estimat produs bugetului de stat este de aproximativ 15 milioane de lei, însă investigațiile sunt în desfășurare, iar valoarea acestuia poate fi reevaluată pe parcursul cercetărilor. DNA nu a oferit, deocamdată, detalii privind numărul persoanelor vizate sau eventualele acuzații care urmează să fie formulate.

Operațiunea este sprijinită de mai multe structuri

La desfășurarea perchezițiilor participă procurori și polițiști din cadrul Structurii centrale a DNA, precum și ai serviciilor teritoriale Bacău, Craiova, Pitești și Constanța.

Acțiunea beneficiază, totodată, de sprijinul Brigăzii de Operațiuni Speciale Galați, al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați și al IPJ Vrancea, precum și al Jandarmeriei Române.

Ancheta este în desfășurare

Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție au precizat că vor face publice informații suplimentare atunci când desfășurarea actelor procedurale va permite acest lucru.

În această etapă a investigației, perchezițiile au rolul de a strânge probe în dosarul penal, iar efectuarea lor nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanelor vizate.

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