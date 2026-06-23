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DNA Craiova trimite în judecată polițistul IPJ Olt care cerea 6.000 de euro ca să intervină într-un dosar penal de evaziune fiscală

Procurorii DNA Craiova au trimis în instanță dosarul polițistului arestat de la IPJ Olt care cerea bani și promitea să intervină în dosare penale.
DNA Craiova trimite în judecată polițistul IPJ Olt care cerea 6.000 de euro ca să intervină într-un dosar penal de evaziune fiscală
Sorina Matei
23 iun. 2026, 14:57, Justiţie
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Procurorii DNA Craiova au dispus trimiterea în judecată, la data de 17 iunie 2026, în stare de arest preventiv, a inculpatului GEORGESCU IULIAN ALEXANDRU, ofițer de poliție, subcomisar în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Anterior, procurorii au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 din Codul procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului P.D.G., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență.

Din probatoriul administrat în cauză procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La începutul lunii octombrie 2024 și ulterior în luna februarie 2025, inculpatul Georgescu Iulian Alexandru, în calitatea menționată anterior, i-ar fi pretins unui administrator al unei societăți comerciale, prin intermediul inculpatului P.D.G., diferite sume de bani.

Inițial, ar fi solicitat o sumă neprecizată, ulterior suma ar fi fost stabilită la 4.000 – 5.000 de euro, iar în final majorată la 6.000 de euro.

În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra unui alt ofițer de poliție, coleg de-al acestuia, precum și asupra unui magistrat și ar fi promis că va interveni pe lângă aceștia pentru a-i determina să dispună o soluție favorabilă într-un dosar penal în care administratorul respectiv era cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

La data de 04 iunie 2025, inculpatul Georgescu Iulian Alexandru ar fi primit, prin intermediul inculpatului P.D.G., de la același administrator, suma de 3.000 de euro, reprezentând jumătate din suma pretinsă.

Ulterior, în perioada martie – aprilie 2026, inculpatul Georgescu Iulian Alexandru ar fi pretins din nou, în mod repetat și prin intermediul aceluiași inculpat, diferența de 3.000 de euro rămasă din suma totală solicitată inițial.

La data de 29 aprilie 2026, inculpatul ar fi primit, prin intermediul inculpatului P.D.G., de la același administrator, suma de 3.000 de euro, în scopul anterior menționat, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

În cauză, nu au fost dispuse măsuri asigurătorii, întrucât suma de 3.000 de euro primită de inculpatul Georgescu Iulian Alexandru de la administrator, la data de 04.06.2025, a fost restituită acestuia din urmă.

„Facem precizarea că inculpatul P.D.G., care a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, și-a asumat în totalitate faptele comise și a avut o atitudine sinceră pe parcursul urmăririi penale.
În prezența avocatului, inculpatul P.D.G. a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei, precum și cu modalitatea de executare a acesteia, respectiv:

  • o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni;
  • interzicerea, pe o perioadă de 2 ani, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public;
  • obligația de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială;
  • prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare”, arată DNA.

Dosarul de urmărire penală, precum și acordul de recunoaștere a vinovăției, au fost trimise spre judecare la Tribunalul Dolj, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

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